Rubén Castro: marcar, salvar al Málaga y seguir un año más

Rubén Castro atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de La Rosaleda. El delantero canario ha terminado de batir todos los récords que tenía fijados como objetivos pero no se conforma. El reto del histórico goleador es seguir aumentando su cifra y que esos goles sirvan para que el Málaga consiga su objetivo de la permanencia. A partir de ahí, continuar un año más aumentando su leyenda.

"Es verdad que estoy en el mejor momento desde que he llegado aquí. Ha sido un poco tarde, ciertamente, pero bueno, como todavía quedan muchos puntos y partidos para seguir metiendo goles, lo voy a intentar. El tema del año que viene ahora no es el momento, es el momento de ayudar al grupo para salvarlo y luego ya veremos. Por mi parte aquí estoy encantado, estoy disfrutando mucho a pesar de la situación del equipo y ojalá pueda seguir un año más", confesó el delantero.

Con su último tanto superó a Nino y se queda como pichichi histórico de Segunda con 195 goles: "Por mi parte esperaba conseguir antes ese récord porque creía que iba a meter más goles pero han llegado en ese momento que el equipo lo necesitaba y lo más importante es que se están convirtiendo en puntos. El equipo lleva dos meses muy buenos y vamos a ver si seguimos así".

"El tema de los 15 goles, quizás es demasiado porque serían cinco, pero es un reto que me pongo y vamos a ver si lo puedo conseguir. Últimamente estoy haciendo goles y que sigan sirviendo", comentó antes de añadir: "También me esperaba hacer más goles porque hacía mucho tiempo que no bajaba de los 15. Cuando llegué aquí quería superar esos 20 que marqué en Cartagena, no tengo problema en volverlo a decir. Es verdad que he tenido muchas ocasiones para marcar y no he estado del todo acertado, pero bueno, quedan estos cinco partidos que son muy importantes para mí y para el Málaga y ojalá pueda hacer los máximos posibles para ayudar al equipo".

Acerca de la salvación, se centra en continuar la línea actual que marca el Málaga: "Es verdad que después de ese partido ante el Racing parecía que estaba todo perdido y entre todos creo que le dimos la vuelta. Fue la actitud y el orgullo de sacar esto adelante y lo estamos consiguiendo. Ya estamos al límite, todos los partidos los tenemos que jugar al límite, sabiendo que si pierdes tienes muchas posibilidades de bajar, pero creo que el equipo lo está llevando bien. Nos está ayudando mucho la afición, la gente, que nos está acompañando a todos sitios por muy lejos que sea. Para Lugo se pegaron 2.000 kilómetros para ver al equipo y lloviendo. Es de agradecer y es lo que nos lleva a dar ese pasito y ganar los partidos".

Tras su agradecimiento a la afición, prosiguió: "No hay nada más importante que seguir yendo partido a partido y mirarnos a nosotros mismos. Lo que hagan los rivales, si tú no ganas, no vale de nada. Lo primero que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y ver qué pasa. Donde tenemos que gastar las fuerzas es en nuestro partido. Alguno que otro que se pensaba que estaba salvado está mirando un poquito hacia abajo a ver qué pasa y eso es bueno".

Pellicer

"Desde que he llegado siempre me ha pedido lo mismo, lo que pasa es que todos los partidos no son iguales. A veces entro más en juego, otras algo menos, pero al final lo que quiero es hacer gol, que es lo más importante en el fútbol. Ahora últimamente me estoy encontrando bien en el campo, el equipo ganando y haciendo goles".

Suplencias y rotaciones

"No lo sé, si me preguntan a mí yo quiero jugar todos los partidos. Pero igual sí hay momentos en los que estoy más cansado y el míster entiende que tienen que jugar otros compañeros y siempre lo he respetado. Sí es cierto que desde que ha llegado él me he encontrado mejor y he hecho más goles de los que venía haciendo. Lo único que quiero es jugar y aportar goles al Málaga, el que manda es el míster".

Pareja con Chavarría

"Con Pablo cada vez me entiendo mejor, llevamos creo que tres goles cada uno en los últimos cinco o seis partidos, la verdad es que está dando buenos resultados y, sobre todo, están sirviendo para ganar partidos que es lo importante".

Baja de Ramón

"Ramón lo estaba haciendo muy bien pero hay otros compañeros que lo pueden hacer tan bien como él. El míster tiene donde elegir en la plantilla. Eso es lo bueno que tenemos, está todo el mundo metido, con ganas de competir y jugar. Seguro que el que juegue lo hará bien".

Lago Junior

"Lleva fuera dos semanitas y va entrando poco a poco, es normal. Hoy hizo todo el entrenamiento y cuando le he preguntado las sensaciones son buenas, no siente dolor y a ver cómo va de aquí al lunes. Decidirán él y el míster, claro".