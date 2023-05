Chavarría, reintegración tardía al Málaga

El Málaga comunicó que el argentino Pablo Chavarría pudo completar casi todo el entrenamiento con el resto de sus compañeros después de que en la primera sesión semanal no hubiese estado disponible para Sergio Pellicer y se limitase a realizar algo de carrera sobre el césped. De cualquier modo, la presencia del argentino ante el Mirandés no va a cambiar nada porque el descenso es inevitable a estas alturas. Hacía falta ante la Ponferradina pero el entrenador entendió que lo mejor era no arriesgar con él, que estaba renqueante desde el partido contra el Huesca.

Al margen del grupo se quedan por lo tanto el canterano Haitam Abaida, que el martes pisó césped por fin después de muchas semanas lejos del mismo y este miércoles siguió trabajando codo con codo junto a Toni Tapia, readaptador físico del conjunto malacitano. Todavía se mantiene en el gimnasio el centrocampista Ramón Enríquez, que se rompió en el campo del Villarreal B y sabía que se perdería el final del curso.

Por lo demás, fue una sesión rutinaria sobre el Anexo que comenzó sobre las 10:30 horas y en la que el balón fue protagonista y donde se limaron algunos aspectos tácticos. Pellicer tiró solamente de cinco chicos de la cantera, los ya fijos Cristian, Loren y Álex Calvo y otros dos habituales como el portero Carlos López y el central Moussa Diarra.

Parte del Málaga CF

El equipo comenzó ayer por la tarde la preparación de su compromiso del sábado contra el CD Mirandés (21:00 horas, La Rosaleda). Hoy, la plantilla volvió a su habitual horario matinal y saltó al césped del campo principal a las 10:30 horas. Activación y trabajo técnico-táctico con balón, el grueso de la sesión de hoy.

Chavarría continúa con su recuperación y ha comenzado su reintegración progresiva y parcial al grupo. Haitam Abaida continúa con su recuperación de la mano del readaptador físico Toni Tapia. Ramón, por su parte, permaneció en el gimnasio.

En cuanto a la cantera, Moussa ha acompañado al portero Carlos López y los jugadores Cristian, Loren y el juvenil Álex Calvo en la sesión de hoy.

Mañana jueves, a las 10:30 horas, el plantel blanquiazul volverá a ejercitarse en las instalaciones de La Rosaleda.