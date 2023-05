Brahim Díaz no se olvida del club donde creció, el Málaga

Brahim Díaz, uno de los culpables del resurgimiento europeo del Milan, atendió a Marca antes de la ida de semifinales de la Champions League que medirá a su equipo frente al Inter de Milan este miércoles 10 de mayo a las 21:00 horas en San Siro. El ex canterano del Málaga se encuentra disfrutando de su mejor momento futbolístico a sus 23 años, lo cual ha provocado que el conjunto rosoneri quiera ejercer la opción de compra ante el Real Madrid para que el jugador pase a formar parte en su totalidad de la entidad italiana.

En la entrevista concebida, el mediocentro malagueño confirmó que sigue muy de cerca toda la actualidad del conjunto de Martiricos: "Me da pena. Aunque no lo parezca, estoy siempre mirando los partidos del Málaga, siempre pendiente. Y se pasa mal porque desde pequeño he crecido allí, viendo al club, y sólo espero que tire hacia delante. Tienen todo mi apoyo y siempre estaré ahí. La afición que tiene es muy grande, de Primera".

Precisamente, hace diez años el conjunto blanquiazul podría haber llegado a esta ronda de la máxima competición europea, así recuerda el 10 del Milan, quien por aquel entonces tenía sólo diez años, como vivió aquella dura eliminatoria de vuelta ante el Borussia Dortmund: "Lo recuerdo perfectamente. Estaba en casa, con todos viéndolo y creo que merecimos pasar. Pero así es el fútbol y no se dio. Pero me acuerdo perfectamente de vivir ese momento. En ese instante me decía: 'ojalá algún día juegue ese tipo de partidos, con presión, un partido grande, con la gente fascinada'. Por eso, poder jugar ahora es algo bonito".

Ahora tendrá la oportunidad de ser el protagonista en un partido con todos los alicientes que aquel día pensó sentado a través del televisor y con la posibilidad de devolver al Milan a una final europea después de unos años en la sombra. Sin duda, todos los aficionados malaguistas estarán pendientes del exjugador blanquiazul y del Tiro Pichón, defesando que realiza un gran encuentro para escribir otra gran noche europea en la historia de los rojinegros.