La situación en el Málaga, pese a los repetidos llamamientos a la calma en los últimos días desde el propio jeque Al-Thani a través de las redes sociales y desde el club con un comunicado, tiene intranquilo al aficionado. Varios cientos de aficionados respondieron este viernes a la convocatoria realizada desde Fondo Sur 1904, aumentando el número de manera significativa respecto a la que hubo la semana pasada en la Plaza de la Constitución.

Desde minutos antes de las 20:00 horas ya había malaguistas en La Rosaleda. Edades oscilantes, variedad y un objetivo común, lamentar la gestión del catarí al frente del Málaga. "Al Thani, vete ya" fue un cántico recurrente, acompañado con pancartas de queja. Unas pedían respeto, otra que rezaba "El Málaga somos nosotros", otra que decía "Viberti, Migueli... Glorioso pasado, la afición siempre presente, Al-Thani, ¿cuál es nuestro futuro? o una más con "El Málaga es orgulo y pasión, Al-Thani dimisión".

Se organizó una caminata por el alrededor del estadio y un representante de Fondo Sur 1904 dirigió unas palabras a los asistentes: "Llevamos un verano bastante parado, esto no puede seguir así, estamos a una semana de que comience la Liga, no hay movimiento, no sabemos si el objetivo del equipo es el ascenso o la permanencia y aquí hemos venido a mostrar nuestro descontento hacia la gestión del presidente, está demorando muchas firmas de altas y bajas y venimos a mostrar nuestros descontento", para dar paso al cántico de "Málaga, somos nosotros", otro soniquete en la velada.

