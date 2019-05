Cifu, candidato a mejor jugador de la jornada 38

Días de vino y rosas para Cifu. Ante el Oviedo cuajó un partido espectacular, con gol incluido en la recta final del choque. Y eso puede traer un nuevo premio honorífico. El lateral diestro del Málaga está en el grupo de candidatos a mejor jugador de la jornada 38 en LaLiga1|2|3.

Comparte espacio con otros futbolistas como Zozulia (Albacete), Escassi (Numancia), Álvaro Giménez (Almería) Pepe Biel (Zaragoza). Desde ya está abierto el plazo de votaciones para decidir quién se convierte en MVP de la jornada en Segunda División, algo que se puede hacer en la web de LaLiga.

Cifu hablaba la semana pasada con Málaga Hoy y era muy claro en su mensaje: "Quien no quiera exigencia, no puede estar en un club como el Málaga". Pues la que él mismo se marca no es poca, además, con una capacidad de superación al alcance de pocos profesionales.

Tras su actuación ante el Oviedo, Cifu también realizó un análisis de la situación: "Ha salido un partido redondo, creo que lo merecíamos tanto los jugadores como la afición. Es un día para sentirse orgulloso del equipo y para disfrutarlo y a partir de ahí saber que esto no va a ser siempre así. Vamos a intentar que se pueda llegar hasta final de temporada en esta forma".