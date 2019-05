Pues concluyó la jornada 40 de LaLiga 1|2|3 con un vuelco de última hora. El Dépor se impuso in extremis al Mallorca de penalti, resultado que deja al Málaga en la cuarta posición de la clasificación en solitario pero que no le concede el pasaporte para los play off todavía. Sí le permite poder ir a Albacete a conseguir la tercera plaza.

Ahora mismo es líder Osasuna (81 puntos), seguido por el Granada (75). Ambos ocupan las plazas de ascenso directo. El corte de la promoción comienza por el Albacete (71). Y ya aparece cuarto clasificado el Málaga con 68. Los blanquiazules dependen de sí mismos para terminar terceros.

Esta cerca de colarse en el play off de ascenso, pero todavía no es algo matemático. El Mallorca baja a la quinta plaza al quedarse con 67 puntos. Sexto es el Cádiz con 64, pero igualado a puntos con el Dépor, que séptimo y ahora mismo fuera de la fase de ascenso.

En cuanto al partido que cerraba la jornada 40, todo se resolvió en el instante final con un penalti que transformó Carlos Fernández pasado el minuto 95 en Riazor.