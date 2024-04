Clasificación Primera RFEF: El Málaga cae al cuarto puesto

La jornada 31 del Grupo 2 de Primera RFEF vuelve a dejar al Málaga CF en el cuarto puesto de la clasificación (58 puntos) tras su empate en La Rosaleda contra el Ceuta, que conserva la quinta plaza con 50 puntos. El podio de la tabla es para el líder Castellón, destacada con 69 puntos. Le sigue el Córdoba, que ganó en el campo del Real Madrid Castilla y está con 64 puntos. Recupera la tercera posición el Ibiza, que venció con el gancho al Melilla por 4-3 y está con 60.

El candidato más próximo a meterse en la zona que da derecho a jugar el play off de ascenso a Segunda División es el Recreativo de Huelva. El conjunto que entrena Abel Gómez empató a cero en su campo contra el Atlético Baleares y es sexto con 49 puntos.

El otro equipo malagueño del grupo segundo de Primera RFEF es el Antequera, que tras conseguir ganar al Linares a domicilio está con 44 puntos, todavía con algunas opciones de aspirar a meterse entre los cuatro primeros y con el objetivo de la permanencia cada vez más cerca.

La lucha por la permanencia

El farolillo rojo es el Recreativo Granada, casi desahuciado con 15 puntos. El Atlético Baleares es penúltimo con 23 puntos y la UD Melilla un peldaño por encima con 24. El Linares (17º, 32 puntos) y el San Fernando (16º, 34 puntos) cierran los puestos de descenso a Segunda RFEF. El Mérida marca el corte de la salvación con 35 puntos (15º).

Pellicer, tras el partido

"Tenemos que ser conscientes que estamos en 58 puntos, los habríamos firmado. Encontrar nuestro estímulo y saber que estamos compitiendo. Son pequeños detalles, para bien o mal. Si marcan Roberto y Jokin en estos dos últimos partidos, tendríamos cuatro puntos mas. Hay un rival estratosférico, felicitarles. Y nosotros seguir compitiendo. Es verdad que estamos 9 por encima del play off. A seguir pese a no haber ganado. Ser mas consistentes y que lleguen las victorias. Para mi es importante que no haya ruido, las mentes, y que el camino sea ganar y competir, asegurando la clasificación que es el primer objetivo y ya veremos".