Málaga CF - Ceuta: Otra fiesta indigesta (1-1)

Al Málaga no le sienta bien las vísperas de fiesta. Empató con el Ceuta en otro partido que se escapa de La Rosaleda con la sensación de que al equipo le está faltando algo. Hay un puntito de calidad que no aparece por ninguna parte y cuando no echa el candado en su portería, encima está cerca de perder en casi todos los casos. No es que esté fuera de los partidos o no compita, es que hay un paso final que no está siendo capaz de dar.

Lleva tres puntos de nueve y así ya no es que sea prácticamente imposible alcanzar al líder, es que quedar segundo o tercero se va complicando. Perdió al mismo tiempo la ocasión de dejar al Ceuta a una distancia prudencial y lo que ha hecho, al contrario, es dar motivos a los caballas para pensar que todavía pueden seguir escalando en la carrera del play off.

Movió al árbol otra vez Sergio Pellicer ante las bajas y los estados de forma. La mayor sorpresa fue la inclusión del adolescente Aarón Ochoa en un centro del campo donde regresó Genaro Rodríguez. En defensa recuperó a Gabilondo como titular y dio entrada a Juande y Murillo. Llevaban bastante sin participar ambos, especialmente el joven manchego.

Impulsado por unos bonitos actos en los prolegómenos del partido, el Málaga entró con la actitud precisa y el punto de agresividad que requieren ya todos los partidos que quedan en este tramo de verdad de Primera RFEF. Pudo hacerse pronto con el balón y mejoró en sensaciones a un rival que parecía algo impresionado por el ambiente pero que tenía claros sus objetivos.

No tradujo el Málaga en goles sus buenas intenciones. Llegó pero volvió a tener falta de precisión en el último pase y la finalización. Aun así, parecía estar todo medianamente controlado, no dejando correr al Ceuta y minizando los efectos en las transiciones.

Pagó, sin embargo, su primer despiste y muy caro. El conjunto caballa sacó petróleo de un centro por su banda derecha en la que Cedric cabeceó con violencia a portería. Nelson no llegó, Gabilondo perdió la marca y Alfonso Herrero no fue capaz de evitar el tanto.

Fue un jarro de agua fría pero el Málaga se apretó los machos y logró neutralizar el tanto. Lo inició Kevin, con una cabalgada por su banda que acabó con falta cerquita del área de Pedro López. Ferreiro la botó con una rosca envenenada y Juande culminó de cabeza en el segundo palo. Había tenido un par de ellas más con anterioridad de Genaro. Pero también su rival amenazó al límite del descanso con un disparo de Redru que Herrero desvió a mano cambiada.

Se volvió a ver un Málaga impetuoso en el comienzo de la segunda mitad, pero nuevamente le faltó maldad en los metro finales, donde Kevin y Ochoa generaron cierto desequilibrio sin punch. Fue el Ceuta el que gozó otra vez de la mejor ocasión con un centro de Cedric que Rodri cabeceó. Herrero evitó el tanto con otra parada primorosa.

El Málaga lo intentó, pero no fue capaz de tejer acciones precisas. Todo destilaba ansiedad, precipitación. Tampoco los cambios le terminaron de dar un plus. Aun así, la tuvo en el suspiro final, con un centro de Víctor que remató en plancha Gabilondo y Pedro López sacó, emulando a Herrero.

El cuadro de Pellicer ha terminado de agotar todas sus opciones de ascenso directo y tiene que empezar a replantearse su futuro inmediato. Necesita recuperar sensaciones mientras apura para quedar lo más arriba posible con vistas a los posibles emparejamientos de play off.