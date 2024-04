Pellicer: "Me da rabia porque la fiesta no ha sido completa"

Sergio Pellicer analizaba el empate del Málaga ante un bravo Ceuta, de los mejores equipos que han pasado por La Rosaleda esta temporada. El entrenador del Málaga lo etiquetaba como "un partido de play off, por cómo estaba el rival. Muy igualado, situaciones para ambos. Hemos empezado bien, salvo alguna jugadas que nos han salado. El gol viene de una acción posterior a balón parado. El equipo no le ha perdido la cara en en un contexto complicado. Luego un partido de ida y vuelta, que se iba a apretar. Hemos recuperado balón, pero nos ha faltado precisar ese ultimo pase. Alfonso ha tenido varias paradas brutales y Jokin la última. Hay que hacer un análisis exhaustivo, pequeños detalles. Hay que seguir". Entraba más en profundidad. "Es verdad que viniendo de tres empates, me gustaría analizar lo de hoy. Hemos tenido situaciones, ellos también. Balones que pasaban por el punto de penalti, de no llegar en segunda línea. Nos falta mejorar eso porque transportamos bien la pelota y centramos mucho, en esa densidad de jugadores donde hay que tener más calma. Nos está faltado eso durante todo el año, que no se finaliza. Tenemos que insistir, buscando esa mejora. El equipo es solidario. Me da rabia porque la fiesta no ha sido completa, por todo el evento, pero muy bien con los jugadores. Les tengo que felicitar por el esfuerzo. Lo han seguido intentando. Ha habido minutos donde nos han superado, supimos reaccionar. Y por eso es importante, ya pensando por el futuro. Una buena prueba. Ya he dicho que es un partido de play off".

"Tienen que jugar once. Muy contento con Aarón, 16 años el chaval, entrenando con nosotros, ha estado bien. Y Murillo ha estado bien; también Juande. Estaba en una situación limite. Si vamos a la alineación, tendremos otro debate seguramente la próxima semana. Murillo, Aarón, Kevin, Roberto. Cantera. Quiero que estén todos. Pero llega un momento que todos tienen que aumentar el nivel de entrenamiento", decía de los cambios en el once, sorprendente en algunas decisiones. Y un ascenso directo que ya se termina de escapar, a once puntos. "Tenemos que ser conscientes que estamos en 58 puntos, los habríamos firmado. Encontrar nuestro estímulo y saber que estamos compitiendo. Son pequeños detalles, para bien o mal. Si marcan Roberto y Jokin en estos dos últimos partidos, tendríamos cuatro puntos mas. Hay un rival estratosférico, felicitarles. Y nosotros seguir compitiendo. Es verdad que estamos 9 por encima del play off. A seguir pese a no haber ganado. Ser mas consistentes y que lleguen las victorias. Para mi es importante que no haya ruido, las mentes, y que el camino sea ganar y competir, asegurando la clasificación que es el primer objetivo y ya veremos".

"La afición está por encima de todo, de la categoría. Cuando se han generado adversidades, dan siempre. No hemos visto este ambiente en Primera, con tantos niños y niñas. Cuando llevaba a mi hija al instituto, veía camisetas del Barca y Madrid, ahora del Málaga. Esta es la gente que nos da. Que estén enfadados, pero que sepan que vamos a dar el máximo para conseguir el objetivo y pelear. Se escapa cualquier elogio", del ambiente en La Rosaleda hablaba Pellicer. Insistía en ver el vaso medio lleno. "Creo que ha sido un partido diferente al Linares. Los rivales tienen espacios. Hoy ha sido un partido donde el equipo ha querido el balón, hemos recuperado. Es verdad que nos ha faltado continuidad. En ese bloque bajo de ellos, el tener mas paciencia y darle más poso. No hemos encontrado a Kevin y Ferreiro. Pero es verdad que nos cuesta, y al rival también. En los partidos top y señalados, tenemos que dar ese punto más. No creo que la temporada pese. Es muy exigente estar aquí. El peso que llevamos, la historia... Es una plantilla nueva, con gente joven. Tenemos experiencia de toda la temporada. El equipo ha apretado pese a ir por debajo, tiene alma, y la ultima otro equipo más blando no tiene la ultima para ganar. Este equipo no se rinde. Genaro ha acabado fundido, no podía más. La semana pasada no era la transferencia de lo que entrenabas, este partido no. Lealtad y esfuerzo, este equipo lo tiene. Confío en el grupo".

La no participación de Ramón

"Entiendo que se me criticará por no poner a Ramón. Tenemos que ir pensando. Hoy había mucho ritmo, un rival que te hacía correr en muchos idas y vuelta. Ramón está en un proceso, todavía le falta, está al 60%. He hablado con él. Viene de once meses de lesión muscular, operación, recaída, y en este aspecto hay que ser muy cauteloso. Llegará al 100% pero hay que ajustar las cargas".

Dudas en el entorno

"Las dudas son lógicas, las tenemos desde el Marbella en pretemporada. Es muy bueno que haya dudas porque nos mantiene en alerta. Nadie arrasa, salvo un equipo que sí. Hay que seguir trabajando, ser conscientes que cuando llegue este tramo final, competir, mejor o peor, pero seguir. Siempre digo que tenemos que mejorar, hasta el día del Recre dije esto. Saber que tenemos una obligación. Esto es fútbol. No son matemáticas ni números. Hay muchos condicionantes. Hay que crear esa suerte con trabajo, entender que estamos en el camino y pelear.

"Lo que me importa es que el ruido no afecte a los jugadores. Todo el mundo podemos opinar, mi máximo respeto hacia ellas. Le digo a la gente que hay que estar dentro. Es normal. Somos el Málaga. Hay que entender que hay que poner la otra mejilla y mejorar. Comentarios que non positivos, convertirlos en una autocrítica positiva. Ganamos con el Atleti B y ganamos en la ultima jugada, haciendo el mismo partido de hoy. Este partido no es para criticar. Si hacemos el análisis de partido o todo lo que viene, es distinto. El día que perdimos en Castellón, había que matar a todos".

La titularidad de Ochoa

"No miro el DNI. Aarón tiene los mejores datos físicos de la plantilla, me da igual que tenga 15 o 16 años. Un proyecto de cantera y ahí está. Murillo igual. Y los que no han jugado, que aumenten el nivel".