Clasificación Segunda: El Málaga CF desciende a Primera Federación

La clasificación de Segunda División ya está clara por abajo. El Málaga es el cuarto conjunto que desciende a Primera Federación junto a los que ya habían bajado matemáticamente como el Lugo, la Ponferradina y el Ibiza, que será el último de los rivales en LaLiga SmartBank antes de abandonar el fútbol profesional. Los blanquiazules están con 43 puntos en la 19ª posición, pero todavía puede terminar más abajo si en la última jornada le adelantan los bercianos, 20º clasificado con 41 puntos. El Ibiza va con 33 puntos (21º) y el Lugo (22º) con 28.

Los que más cerca se han quedado de momento, el Villarreal B y el Sporting de Gijón, han tenido que sumar 50 puntos, lo que hace una idea de la competitividad que ha habido en este curso 2022/2023 que está a punto de finalizar.

Donde todo está por resolverse es en la zona alta. El Albacete va a ser sexto sí o sí con sus 64 puntos y jugará el play off. Después están el Eibar (5º) con 68 puntos, Levante (4º) con 69, Alavés (3º) con 70, Las Palmas (2º) con 71 y el Granada (1º) con 72. Todo está en el aire antes de llegar al kilómetro 42.

Pellicer, sobre su futuro

"Hay gente que está encargándose de eso, ya trabajando; no es momento de hablar de futuro, sobre todo para los entrenadores, que estamos tan expuestos, con más desgaste; el aficionado quiere ahora ese duelo. Ahora el club se tiene que poner a trabajar, aquí no importa lo individual, sino lo colectivo, que el Málaga CF tenga un ambiente limpio y que ilusione. El pilar fundamental es la afición, que exista unión, no división. Simplemente eso".

Escassi, tras descender

"Estamos destrozados. Ha sido una temporada lamentable, tenemos que asumirlo y ser autocríticos; los jugadores, al menos lo que me compete a mí, no hemos estado a la altura, ninguno de la plantilla. Pedir disculpas a la afición, a todo el mundo. No queda otra que agachar la cabeza, pedir disculpas, analizar todo, ver los fallos y hacer autocrítica".