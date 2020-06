Clo García y Ana Buceta, primeras renovaciones en el Femenino

Clo García y Ana Buceta seguirán como blanquiazules una temporada más en el Málaga Femenino que dirigirá Nati Gutiérrez. La lateral zurda y mediocentro amplían su vinculación con la entidad malaguista una después de que su ahora entrenador hiciera lo mismo, tras un año como ayudante de José Herrera.

Tras la confirmación de algunas bajas en la plantilla, como las de Ayano, Pamela González o Cristina Postigo, el club anuncia sus dos primeras renovaciones para afrontar la próxima temporada 2020/21, tras la repentina cancelación de la 19/20 a consecuencia del coronavirus, que dejó a las blanquiazules quinta clasificadas del Grupo Sur de la Reto Iberdrola.

"Desde que llegué me sentí muy malaguista desde el primer día y adaptada en mi primer año. Feliz por poder continuar otro año más. Es un proyecto de compromiso, con ambición, que el Femenino ya esté completamente integrado en la estructura del Málaga es un paso adelante", analiza tras su renovación Clo, que aplaude el nombramiento de Nati: "Estoy ilusionada con este proyecto bajo el mando de Nati. Me quedo porque he sido muy feliz el año pasado y espero ayudar al Málaga en este proyecto".

"No soy una jugadora que le guste mucho cambiar cambiar de un equipo a otro. Llegué al Málaga la temporada pasada y me sentí muy a gusto aquí y tenía ganas de seguir aquí con el proyecto que había y darle continuidad. He conocido a Nati como segunda entrenadora, pero lo que he tratado con ella siempre muy bien, me ha gustado su filosofía de juego", explica también Buceta, que quiere ser realista ante esta segunda temporada com blanquiazul: "El año pasado hubo un objetivo que era el ascenso y estuvimos muy lejos de conseguirlo, así que a día de hoy luchar por la permanencia e intentar quedar lo más alto posible. Me gusta arraigarme a una tierra y más cuando te tratan tan bien como en Málaga".