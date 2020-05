La hija del jeque se despide de José Herrera

La hija de Abdullah bin Nasser Al-Thani, presidente y máximo accionista del Málaga, Hamyan Al-Thani le ha escrito un sentido mensaje de despedida a José Herrera, entrenador durante esta campaña del Málaga Femenino y que durante esta semana confirmaba que no había acuerdo con el conjunto andaluz para seguir al mando del proyecto una temporada más, después de que desembarcase en la avenida de Martiricos el pasado verano.

"Espero que estés bien al recibir este mensaje. Me entristece profundamente su marcha del equipo del Málaga, le escribo este correo electrónico para expresarle mi sincero agradecimiento por todo el esfuerzo que ha puesto en su equipo. No ha mostrado nada menos que corazón y dedicación, y es importante que sepa que todos lo reconocen por eso", comenzaba su misiva la directiva del club hasta la intervención judicial que añadió: "En todos mis años en la corporación de fútbol de Málaga, nunca he conocido a un entrenador más decidido y motivado que tú. Me impresionaron tus métodos tácticos distintivos y tu aplicación constante de tecnología para beneficiar al equipo. Te agradezco el impacto positivo que has tenido en todos nosotros. Te deseo todo lo mejor en sus futuros emprendimientos".

Hamyan, como su padre dedica de vez en cuando mensajes al Málaga o al malaguismo entre múltiples mensajes de índole religioso. La investigación llevada a cabo en el equipo de La Rosaleda desveló que Hamyan cobraba hasta 80.000 euros por ser "ojeadora del equipo de fútbol femenino" además de otra serie de dispendios. Ahora, su misión en el club está congelada por la intervención judicial del mismo modo que todos los roles adjudicados por Al-Thani a sus hijos.