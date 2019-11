Comunicado de Shaheen: "Los grandes esfuerzos no resultan de la noche a la mañana"

Richard Shaheen se ha convertido en el rostro de la propiedad, de los Al-Thani, en Málaga. En ausencia de la familia catarí, el director general norteamericano se afana por conocer los intríngulis del club, se deja ver en cada acto público cada vez con más frecuencia y empieza a tener, al menos en presencia más allá de lo que haga internamente, un peso en el día a día de club.

Shaheen, que aún no ha comparecido públicamente desde que fue nombrado casi un mes atrás director general, mandó un comunicado para explicar cuál son su rol y sus percepciones en el día a día del club. "Me siento muy honrado de tener esta oportunidad de trabajar en Málaga con un equipo de fútbol al que yo admiro. Me hace mucha ilusión poner todo el interés personal y mi experiencia profesional para alcanzar todo el potencial del equipo, trabajando juntos de la mano", comenzaba el americano.

"Pido que se me dé la oportunidad de demostrar cómo, trabajando juntos, podemos alcanzar dicho potencial y demostrar que el Málaga Club de Fútbol es un equipo que pertenece a la Primera División del fútbol español. Estos grandes esfuerzos no resultan de la noche a la mañana, pero espero que todos apreciemos el proceso para alcanzar nuevas metas y me den la oportunidad de enfocarme en estos esfuerzos para luego poder dar reportajes concretos", cerraba su comunicado el director general malaguista.

La situación sigue siendo delicada, en el plazo máximo de 10 días habrá un encuentro con LaLiga en Madrid para evaluar cómo va el ajuste económico necesario para normalizar. Como comentó Javier Tebas en este periódico, el pico máximo de tensión financiera llegará, si antes no hay soluciones, entre finales de enero y febrero. Mientras tanto, Shaheen asegura que se están tocando soluciones para mejorar. Por sus palabras, se desprende que piensa a medio y largo plazo hablando de la Primera División y del potencial que tiene el club.