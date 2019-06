El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, confirmó que el VAR será utilizado en Segunda División a partir de la temporada 2019/2020, si bien era algo que se venía intuyendo, sobre todo cuando la misma Real Federación Española de Fútbol escogió a Hawk-Eye Innovations Limited como proveedor del servicio de videoarbitraje.

"Se están preparando los estadios y los árbitros se están formando. La próxima temporada habrá VAR sin ningún problema en Segunda", dijo Velasco Carballo, que continuó explicando: "Vamos a continuar con un proceso largo de formación. Para que un árbitro sea homologado para utilizar el sistema VAR requiere un mínimo de nueve meses. Los árbitros de Segunda División llegan con más horas de formación VAR que los de Primera".

Ya se intentó poner en funcionamiento en el play off de ascenso a Primera, algo que al Málaga no le habría venido mal, pero no se llegó a tiempo porque los árbitros necesitaban una mayor formación. "Tienes que hacer una fase de formación teórica, otra offline (con un simulador sin interferir en los partidos) y después pasa a la online. En esta última se permite que el VAR hable con el árbitro, primero se hace en entrenamientos y luego en partidos de verdad pero que no sean de competición oficial", contó Velasco Carballo durante la presentación del Campeonato de Europa universitario de fútbol en la Universidad Camilo José Cela.