Baptista: "Con el VAR, el Málaga habría llegado a semifinales de Champions"

Colgó las botas Julio Baptista, pero el brasileño no deja el fútbol. Sólo cambia desde dónde lo vivirá. Y le marcó mucho la etapa como malaguista, de la que se acuerda a menudo cuando habla ante los medios. La Bestia se prepara para ser entrenador y uno de sus modelos es Manuel Pellegrini, con el que coincidió en la época más dulce de la historia del club de La Rosaleda. Y añora lo que no sucedió, la nostalgia peor que cantaba Sabina, que hubiese existido el VAR en el Borussia-Málaga, del que en abril se cumplieron seis años.

"Yo tengo cariño por todos los equipos que pasé. Sevilla porque fue mi primer equipo, el Real Madrid porque tuve un gran paso. Luego también el Málaga, que pasé por allí… Toda la gente tiene mucho cariño por mí. Si me dicen qué equipo te gusta más… Me gustan todos de diferente forma, no me quedaría diciendo uno más o menos", explicó en una entrevista en el programa de radio El Transistor.

Le quedan dos semanas y media para sacarse la licencia UEFA Pro. Coincide con una generación de futbolistas de alto nivel como Xavi, Raúl, Xabi Alonso, Míchel Salgado, Cambiasso… Pero Baptista tiene claro su camino.

"Como entrenador cada uno tiene una personalidad. Yo soy muy tranquilo, hay que tener tranquilidad para resolver las cosas. Creo que una persona equilibrada es una persona que al final consigue controlar todas las situaciones, tanto las buenas como las malas", apuntó.

Tiene dos referentes por encima de todas las cosas en cuanto a banquillos se refiere. Uno, por el aspecto emocional más que otra cosa. El otro por su manera de gestionar un equipo. "Caparrós por cómo me trató y cómo hacía las cosas en el Sevilla. Y Pellegrini siempre me gustó cómo conducía todo", respondió acerca de qué entrenador le gustaría ser.

"Quien me lleva para el Málaga es Pellegrini. El primer año fue para salvarnos, cuando llegué estábamos segundos por la cola, y el segundo vamos a la Champions. Si hubiera habido VAR en aquella época estábamos en semifinales", dijo rotundo Baptista en alusión a la eliminatoria de Champions con el Borussia Dortmund. Curiosamente, también se acaba de retirar el árbitro de aquel partido, Craig Thomson.

Y cómo no, habló del mismo que le bautizó como Hulio: "Joaquín es auténtico, tiene arte. Es muy intenso, siempre está con bromas, cuando menos esperas saca algo que dices "¿cómo ha pensado eso?" y como está de cachondeo todos los días, aprendes muchas cosas. Aparte de llevarse bien con todos los compañeros, al final lo que trae es un ambiente tan sano y tan bueno que a todos los jugadores les encantaba. Con esa alegría el equipo se hace más fuerte y pasamos un buen momento en Málaga".