Víctor Sánchez del Amo ofreció la lista de convocados para viajar a Oviedo, en el partido que este domingo jugará en el Nuevo Carlos Tartiere. 19 hombres desplaza, incluido un tercer portero, con el filial Kellyan y el juvenil Adrián Quintela.

Las novedades en la lista son Luis Hernández, Lorenzo González y el canterano Ramón Enríquez. Los dos primeros se recuperaron de sus problemas físicos que habían arrastrado en el tramo final de 2019. Y el canterano Ramón es, de nuevo, reclutado por el entrenador. Parecía que iba a contar más el internacional sub 19, que ahora tiene otra opción.

No viajan a Oviedo los sancionados Juankar y Luis Muñoz, más Adrián González, que se retiró en los minutos finales ante el Lugo y no ha podido recuperarse. Se queda fuera por decisión técnica Esteban Rolón, que no cuenta en absoluto. Son, así, 12 profesionales los que viajan y se vestirán. La lista completa de 19 hombres es la siguiente: Munir, Diego González, Luis Hernández, Boulahroud, Sadiku, Lorenzo, Renato Santos, Cifu, Mikel Villanueva, Juanpi, Dani Pacheco, Benkhemassa, Ismael Casas, Ramón, Hicham, Keidi Bare, Kellyan, Antoñín y Adrián Quintela.