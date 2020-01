La situación actual del Málaga invita a tener un pensamiento cortoplacista, casi instantáneo, del día a día y partido a partido. Pero las cosas también están en marcha a medio plazo. De hecho, hasta siete jugadores que han actuado esta temporada con el primer equipo finalizan su contrato con la entidad este verano por lo que son, desde el 1 de enero, libres de negociar con otro club su futuro de cara a la próxima temporada.

Son los casos de David Lombán, Keko Gontán, Mikel Villanueva, Luis Muñoz, Lorenzo, Hicham y Hugo Vallejo, los siete jugadores que desde ya pueden formular y firmar un nuevo contrato con otro club si así los consideran, aunque la situación y posición con cada uno de ellos es diferente.

Hay algunos que podrían salir de esta lista pronto. Véase el caso de Luis Muñoz. El canterano reconoció recientemente que hubo contactos con el club para ampliar su vinculación, mostrando su predisposición a que así sucediera. Cabe recordar que el jugador aún tiene ficha del filial y su renovación le concedería sitio en el primer equipo a todos los derechos –algo que beneficiaría en estos momentos–. Lombán guarda en su contrato una opción de renovación automática en función a objetivos –parecido a Antoñín–. Hicham también podría ver ampliado su contrato, en este caso si el club así lo considera. El marroquí tiene una opción de prolongar la estadía en Málaga del extremo hasta 2023.

En otro escenario están el resto. Mikel, al que se le cuestionó en Málaga Hoy, no ha tratado su renovación con el club. En la misma posición se encuentra Keko, en las quinielas para salir en este mercado aunque sin ofertas. Lorenzo firmó una temporada y su participación ha sido residual. Con Hugo hubo un par de intentos de renovación en los últimos meses pero el jugador no parece dispuesto a renovar Apareció en los planes de Víctor al inicio pero no destacó.

Hay otro nombre, el marroquí Abqar, habitual en los entrenos del primer equipo y fijo en el filial de Pellicer, que también finaliza su contrato en 2020.