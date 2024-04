Córdoba CF-Málaga CF: Una bala en la recámara (16:00)

Ya se van acabando las balas en la recámara de Sergio Pellicer para que este Málaga CF llegue en unas condiciones favorables a los playoffs de la fase de ascenso a Segunda División y este fin de semana tiene que enfrentarse a una de sus últimas oportunidades de optar a la segunda plaza para poder tener ciertos privilegios en las eliminatorias decisivas para poder hacer efectivo su regreso a la categoría de plata del fútbol español.

Esto se debe a que se verá las caras ante el Córdoba CF, que ocupa el segundo puesto en el Grupo II de Primera Federación. El duelo tendrá lugar este domingo en El Arcángel a las 16 horas de la tarde en las horas previas a la disputa de la Final Four de la Basketball Champions League en el Belgrade Arena.

El Málaga CF llega con un bagaje a este encuentro de cinco victorias y cinco empates en sus últimos diez compromisos ligueros. Esto ha provocado que cierta parte de sus aficionados tengan dudas en el proyecto por la dificultad de los andaluces de ganar ciertos encuentros y su facilidad para dejarse puntos en encuentros, en los que sale como muy favorito al terreno de juego.

Por su parte, el Córdoba CF llega con la flecha hacia arriba y, posiblemente, en su mejor momento de la temporada, ya que viene de cosechar siete victorias, dos empates y una sola derrota en las últimas diez jornadas ligueras. Además de esto, es el único conjunto con opciones reales de cazar al CD Castellón antes de que certifique de forma matemática su regreso al fútbol profesional por la vía rápida.

En cuanto al apartado de las bajas, Sergio Pellicer ya ha confirmado que Juanpe no podrá estar en este partido por una nueva lesión y, de esta manera, suma una más a una extensa lista de las sufridas este curso. Además, descartó que Ramón Enríquez pueda ser titular ya, así que su momento tendrá que esperar y el técnico de Nules tendrá que esperar por otra opción para conformar la medular de su plantel. Por otro lado, podrá recuperar a dos efectivos para la causa, dado que Juan Hernández y Einar Galilea ya se han ejercitado con normalidad con el resto del grupo. Esto es una gran noticia, puesto que el central de origen vasco era un habitual en el once inicial junto con Nelson Monte, aunque Juande ha sido recuperado para la causa en estas semanas sin poder contar con el ex del Deportivo Alavés.

Por su parte, el Córdoba CF llega con una ventaja notoria en este apartado con respecto de su adversario de este fin de semana, el Málaga CF, puesto que los de Iván Ania no cuentan con ningún lesionado para este compromiso liguero, mientras que los de la entidad de la Costa del Sol han sufrido varias plagas de lesiones durante toda la temporada y no han tenido en ningún momento a toda la plantilla a la disposición del entrenador y, además, perdieron a Haitam Abaida, goleador del duelo de la ida, para toda la temporada, aunque era uno de los efectivos más resolutivos y con más capacidad para marcar las diferencias de toda la categoría de bronce del fútbol español y, además de la nómina de futbolistas con la que puede contar Sergio Pellicer junto con Ramón Enríquez, que está cerca de regresar ya a todos efectos y no de forma parcial cómo está actualmente el denominado por ciertos aficionados como "El Príncipe de Órgiva".

Ambos conjuntos se van a encontrar con Alonso de Ena Wolf (Zaragoza, 1992), que acumula seis temporadas con esta en el fútbol de bronce. En el presente curso lleva pitados once partidos, pero solamente uno en el Grupo 2 (Real Madrid Castilla-Ibiza). Su media de amonestaciones está siendo de 4,27 amarillas por actuación y no ha expulsado a nadie. Estará apoyado por los asistentes David Rubio Gómez y Javier Arévalo Rosado. El cuarto será Ángel Caro Mogio. El oficial informador será Juan Andrés Verdugo Dorado.

Este duelo será vital para definir la segunda plaza que parece ser que la ocupará uno de estos clubes o la UD Ibiza, aunque este último no está compitiendo igual que en la primera vuelta, puesto que ha bajado su rendimiento desde lo visto en esos primeros encuentros y son candidatos a poder caer por la consecución de malos resultados.