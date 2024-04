Pellicer y un Córdoba-Málaga CF de play off

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, atendió a los medios de comunicación en la antesala del partido ante el Córdoba: "Es el mejor equipo que ha pasado por La Rosaleda en un partido en el que no estuvimos bien, pero nos dejaron una vida y nuestro equipo lo que tiene es eso, que siempre estamos en partidos. Es el mejor equipo de la segunda vuelta, peleando con el Castellón. Queremos certificar el play off, que aún no está hecho, y pelear por quedar lo más arriba posible. Ensayo muy serio de lo que está por venir. Se va a ver un partido muy bonito en el que espero que compitamos y dar un poquito más en lo que nos está faltando. Ellos saben que somos un equipo muy complicado. Los pequeños detalles decidirán el resultado”.

El objetivo fundamental del Málaga es mejorar en su fase ofensiva: "Todos los equipos tenemos puntos débiles. Nos vamos a encontrar un contexto diferente en Córdoba. El Murcia era un equipo que se hundió. Habrá más espacios, ellos juegan de local, somos dos equipos proactivos que buscan el error del rival. Será muy físico. Tenemos que meter una mina en los espacios de los laterales, de los centrales. Trabajamos en transportar la pelota, mejorar último pase y remate. El talento se expresa engañando en la última zona. Cuando el equipo esté más desorganizado, ser verticales para que no les dé tiempo a cerrar espacios. A nivel defensivo estamos muy bien pero tenemos que dar ese plus en zona de finalización”.

Dudas con vistas al play off

“Es el ensayo más cercano y más duro. Demostrado está que en este grupo... Venimos de ganar cinco y empatar cinco partidos. Si hubiésemos ganado los diez no iríamos ni primeros. Y el Córdoba está haciendo la mejor segunda vuelta. Hay unos números estratosféricos del Castellón, que hizo una apuesta económica brutal. Estamos ahí con Córdoba e Ibiza. Queremos llegar con una energía positiva, la duda va a estar constantemente. El tiempo es muy sabio. Pase lo que pase. Para mí es un partido señalado y que si ganamos no significa que vamos a ascender y si perdemos, lo contrario. Es uno de los rivales más fuertes de los dos grupos”.

El cambio desde Melilla

“Nos falta lo que todos sabemos, que en esos empates, la toma de decisión, los pequeños detalles... Ser más precisos. En los malos momentos hay que saber gestionarlo. Dar ese plus para alejar esas dudas. Le digo a la gente que los chicos están trabajando muy bien, que tengan confianza. Nuestra fortaleza tiene que pasar por La Rosaleda y hemos empatado tres partidos. Quedan cinco partidos y puede pasar de todo. El mejor escenario nuestro es competir en todos y llegar mejor, pero ahora el foco está en Córdoba. Es muy importante llegar con sensaciones positivas. Tenemos que llegar fuertes a nivel mental y físico. Tenemos que tener la humildad del partido siguiente y cuando certifiquemos el momento. Si miramos mucho al futuro, el presente no va a ser bueno”.