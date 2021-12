Covid en Segunda: camino de los 100 positivos

Los 12 casos aparecidos en el Málaga no son más que la constatación de que la variante Ómicron está causando estragos en todas partes. No es una cuestión que afecte sólo al equipo malacitano ni mucho menos, es algo que está atacando en mayor o menor medida a casi todos los vestuarios de Segunda División, donde se está camino de llegar a los cien positivos en Covid.

Tras el Málaga, se lleva la palma el Ibiza, que tiene a 11 afectados por el Covid. El Mirandés y la Real Sociedad ven cuentan siete contagiados cada uno. El Eibar tiene seis positivos de momento, lo mismo que la Ponferradina, el Sporting de Gijón y el Oviedo. El Valladolid y el Burgos les siguen con cuatro. Con tres están ahora mismo Amorebieta, Girona y Huesca. Con dos, Lugo (que llegó a tener hasta 15), Tenerife y Cartagena.

El Zaragoza apuntó hoy a su único caso por el momento, Chavarría. Se están librando Almería, Leganés y Alcorcón, a la espera de los resultados de las PCR, y el Fuenlabrada. Como en el Málaga, no están apareciendo cuadros importantes y la mayoría de jugadores es asintomática. Los blanquiazules han decidido bunkerizarse y no ofrecer información de quiénes están afectados y quiénes no. También quién se entrena.