Al Málaga CF le sale dura competencia en el mercado de fichajes

No va a ser un mercado de fichajes fácil para el Málaga. La idea era tener un par de jugadores antes de que acabase el año o la primera semana de 2022, pero entran en juego otros factores que complican el escenario para la dirección deportiva. Las prioridades estaban claras desde hace tiempo y lo siguen estando, sin embargo, la intromisión de otros clubes de Segunda División entorpece el trabajo malacitano, que estaba muy avanzado.

Ya avanzó este diario que el primer objetivo del Málaga para la ventana de enero era un mediocampista creativo, la zona más castigada por las lesiones y donde el vacío de Luis Muñoz es inmenso. Sur apuntó el nombre de Aleix Febas (Lleida, 1996), un futbolista muy del gusto de La Cueva y que encajaría en el perfil pretendido.

Málaga Hoy pudo saber que la entidad de Martiricos lleva varias semanas trabajando en conseguir reforzarse con el centrocampista del Real Mallorca. El panorama se le ha ido complicando. Era una opción asequible y tanto el club bermellón como el futbolista consideraban Málaga un buen destino. Febas ahora duda porque sobre la mesa tiene otras alternativas importantes como el Tenerife o el Huesca, candidatos ambos a play off como poco. Y hay alguna más.

En su caso, no sólo cabe la opción de la cesión, sino que el Málaga no descarta algún otro tipo de acuerdo aprovechando que en el Mallorca le queda el resto de este curso y un año más y es el momento para que los bermellones puedan hacer negocio con él. El 50% de los derechos de Febas, por otra parte, pertenecen al Real Madrid.

No es el único nombre que se maneja (ofrecimientos al margen) como alternativa. Fran Mérida es otro candidato ideal, pero su alto sueldo le convierte en un fichaje complicado pese a que el Espanyol le abre las puertas. Gusta Iván Martín, no de ahora, de mucho antes, sin embargo no estaba al alcance del Málaga y parece que este invierno no variar la situación. Los malagueños se topan una y otra vez con rivales que disponen de algo más de poderío económico. Pese a todo, se trabaja en otros planos para desbloquear si es posible, alguna situación.

Como siempre, el Málaga no tirará la casa por la ventana y tampoco firmará por firmar. Si no se consigue traer a alguien relevante, se esperará a que se recuperen los lesionados y se tirará de la cantera, donde siempre hay talento. De fondo, además la sanción de la FIFA, que todavía no se ha levantado.