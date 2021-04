Cristian Rodríguez 'amenaza' a Keidi Bare

Cristian Rodríguez y Keidi Bare se conocieron en la cantera del Atlético de Madrid y desde entonces mantienen una gran relación. El jerezano, de hecho, pidió consejo al albanés cuando supo del interés del Málaga. Ahora puede que coincidan en el césped de Cornellà. Si eso ocurre, el CR7 blanquiazul amenaza al ahora centrocampista del Espanyol.

"No he jugado nunca en Cornellá. Me han dicho que por dentro es un poco como La Rosaleda. He estado hablando con Keidi estos días. Le está yendo muy bien y yo me alegro. Le he dicho que como lo coja en el partido, como juguemos los dos, le voy a reventar. Hemos hablado de cambiarnos la camiseta y tal para tener un recuerdo de él y nada más", bromeó durante una entrevista en SER Deportivos Málaga, donde añadió: "En el Atlético era igual, era un toro, está muy fuerte, pero bueno, habrá que chocar, aunque me gane él, para asustarle un poco”.

El jugador blanquiazul está cedido por el Extremadura, aunque el Málaga se guardó una opción de tanteo. Cristian prefirió no mojarse mucho: "Disfruto de Málaga, que el año que viene no sabemos dónde vamos a estar. Pertenezco del Extremadura, que está peleando por el ascenso y ojalá lo consiga. No sé aún qué querrá el club. En esta semana nos sentaremos tranquilos y miraremos qué es lo mejor para mí”.

“Yo cuando hablo con mi repre le digo que estoy espectacular, que como aquí se vive en pocos sitios. Valoraremos las ofertas y veremos qué es lo mejor, pero Málaga es espectacular. La temporada no ha acabado y no pienso en lo que va a pasar dentro de dos meses. Cuando llegue el mercado miraremos qué es lo mejor para mí. Cuando termine la temporada si me tengo que sentar con Manolo Gaspar, pues me siento, pero ahora mismo no porque estamos concentrados en que quedan seis jornadas”, finalizó Rodríguez.