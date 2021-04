Sin la bala de oro

El Málaga está tejiendo hasta donde puede dentro de la planificación de la temporada 2021/2022. Hay operaciones en marcha pero que encuentran cierto tope cuando se añaden factores externos. Es el caso de Yanis Rahami. El club dispone aún en realidad de una opción de compra directa del extremo por alrededor de un millón de euros que expira muy pronto. Una bala de oro que no se puede usar.

Por cuestiones obvias dada la compleja situación en la tesorería de la entidad, esta baza queda descartada. Era algo que ya había adelantado el propio administrador, José María Muñoz, hace bastante tiempo. Aun así, los planes del club con respecto a Rahmani son claros. Al menos tratar de contar una temporada más con el jugador, que siempre se muestra receptivo en este sentido.

Ya ha habido toma de contacto, algo que es público y notorio, y la sintonía entre las partes es buena. Pero faltan certezas. Más allá de que haya que tener en cuenta que aún no se sabe qué Salario Liga y qué límite de fichas profesionales tendrá el Málaga (aunque se confía en que este aspecto se resuelva positivamente), están las circunstancias del Almería, cuyo futuro es incierto.

Los rojiblancos acaban de destituir a su entrenador, José Gomes, en esa insaciable búsqueda del ascenso. El que fuera segundo entrenador del Málaga con Jesualdo Ferreira deja su sitio a Rubi. Firma el nuevo técnico hasta 2023, aunque en el Almería actual eso no es garantía de nada, pero sobre el papel debe ser una figura tenida en cuenta a la hora de confeccionar una futura plantilla.

En caso de lograr el ascenso, parece complicado que Rahmani encuentre un hueco en el Mediterráneo. No por falta de calidad sino por lo que se supone que invertirá el adinerado club de Turki Al-Sheikh. El Málaga ha tomado posiciones y mantiene un estrecho contacto con el club andaluz.

En caso de que no logre subir y se mantenga en LaLiga SmartBank, habría que esperar primero a saber si el Almería quiere mantener al jugador entre sus elegidos para el curso que viene o si por el contrario quiere dar continuidad al crecimiento del futbolista.

“El Almería no ha dicho nada a día de hoy. Se está hablando, hay varias conversaciones y opciones en caso de que se den ciertas circunstancias. Sólo me han preguntado que qué tal estoy y me han dicho que están contentos con mi temporada. Es lo único que me llega de ahí”, comentó en los micrófonos de SportDirect Radio el propio jugador, que sabe que no está todo en su mano.

El último factor incontrolable es el propio mercado. Rahmani puede ser una opción atractiva para muchos clubes (algún interés maneja), sobre todo después de ver que es capaz de ser un futbolista competitivo y con poder de desequilibrio.