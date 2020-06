Cristina Postigo se despide del Málaga

Movimientos en el Málaga Femenino, que debe adaptarse a una nueva realidad con la situación económica de la entidad. Semanas atrás se confirmaba la marcha de José Herrera, entrenador que ahora dirigirá al Granada. Ahora llega el adiós de una de las clásicas desde hace varias temporadas en el equipo, Cristina Postigo. Tras estar desde los 16 años en el primer equipo, la de Cártama pone fin a los 22 a su etapa en el Málaga.

"Seis temporadas, infinitos momentos... Contigo he crecido. Contigo que he vivido los momentos más felices y difíciles. Contigo que he conocido a personas esenciales en mi vida y otras que me han marcado en el camino. Contigo que he disfrutado. Contigo que hemos caído y nos hemos levantado. Contigo que he celebrado", se despedía la defensa malagueña a través de las redes sociales del equipo donde jugó desde adolescente, con el que consiguió un ascenso a Primera.

"Nunca pensé que llegaría un momento así. No es fácil tomar ciertas decisiones y menos cuando se trata de despedirse de mi casa y familia durante estos seis años y que seguirá siéndolo siempre. Sólo puedo decir gracias a cada una de la personas con las que he coincidido durante todo este tiempo y que forman o han formado parte de este club y de este bonito camino", proseguía la malagueña, que quería despedirse del malaguismo: "Afición, para vosotros/as no hay palabras, siempre habéis estado ahí con calor, frío, viento, lluvia... dejándoos la vo de principio a fin, en los mejores y peores momentos, en cualquier lugar. Graias de corazón en vuestro incansable apoyo y cariño. Qué bonito es... Hoy se separan nuestros caminos, pero siempre contigo Málaga".