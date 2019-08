El Málaga no pudo con el Cádiz en el último test de pretemporada. El tanto de Caye Quintana a los seis minutos puso a contracorriente a los blanquiazules desde el inicio y las soluciones no llegaron. El equipo evidenció falta de lucidez en los últimos metros, algo que no cambió en exceso ni tras la expulsión de José Mari ni con la entrada de Ontiveros.

Víctor no sabe qué tendrá entre sus manos el próximo 17 de septiembre, en el debut liguero de la temporada ante el Racing de Santander en El Sardinero (19:00). Sí sabe lo que tiene ahora y qué puede hacer con ello. El madrileño lleva semanas preparándose para ello, perfilando un once con lo que sabe que sí estará: la cantera. Ante el Cádiz, el entrenador alineó a cuatro canteranos con ficha del filial. Son los casos de Keidi Bare (fijo desde la pasada campaña) y Ramón, en el centro del campo; Cristo, como lateral zurdo; y Hugo, extremo zurdo. Son cuatro el número máximo de canterano que permite LaLiga que se alineen simultáneamente en el terreno de juego. Víctor ya copa el máximo.

El resto del once, lo esperado. Munir tiene asegurado su sitio bajo palos, como Cifu el lateral diestro. Diego y Lombán están por delante de Luis Muñoz –habrá que ver qué ocurre cuando se recupere Luis Hernández–. Renato ocupó el extremo diestro y sorprendió ver a Pacheco y Adrián actuando como referencia ofensiva, pese a las pruebas con Hugo como 9.

Así, el balón echó a rodar y el Cádiz demostró que no era el Melilla en pocos minutos. Dos acercamientos con cierto peligro precedieron el tanto inicial de los locales. Un centro de Iza Carcelén por la derecha impacta en Keidi Bare que desvía el balón lo justo para dejar a merced a Caye Quintana ante Munir, y ahí el delantero amarillo no falla. Era el 1-0.

A partir de ahí, el balón fue entregado al Málaga donde pudimos ver las primeras líneas y combinaciones con sentido de los blanquiazules. El peso del juego recaía tanto en Keidi Bare como en Ramón. Éste último se mostró muy activo y repitió esa sensación de calma que viste cuando el esférico pasa por sus botas. La acción más peligrosa de la primera mitad del Málaga la inició él y fue productor de La Academia. Éste combinaba con Cristo y ésta a su vez con Hugo que daba un pase al área para Pacheco, que cedía para la frontal para Keidi Bare que la rompió sin contemplaciones. Gil la mandó a córner.

El Cádiz se pudo ir al descanso con un par de goles más en el marcador de no ser por la actuación de Munir, que mostró estar en forma de cara al debut liguero, pese a ser de los últimos en incorporarse. Álex Fernández, un viejo anhelo blanquiazul, tuvo dos ocasiones clarísimas en el área que el marroquí abortó.

La segunda parte trajo otra historia diferente. Un encontronazo entre Keidi y Álex caldeó el partido, Víctor fue expulsado por el colegiado por protestas, entraron al campo Ontiveros, Okazaki y Boulahroud y José Mari fue expulsado por una patada en la cabeza al 6 blanquiazul que dejó al Cádiz con diez 20 minutos.

Ontiveros fue de nuevo el más peligroso: estrelló un balón en el larguero

El Málaga se volcó en el área cadista tras la expulsión. La superioridad pesó y el balón fue de dominio blanquiazul. Ontiveros demostró que sería diferencial en este Málaga esta temporada. Del marbellí salieron las acciones más peligrosas, incluido un latigazo que se estrelló en el larguero. Buenos minutos también de Boula, que demostró ganas y apareció cerca del área con asiduidad.

El gol blanquiazul no acabaría llegando y el Cádiz se llevaría el triunfo ante los suyos en el Carranza en un duelo que se repetirá en la undécima jornada en La Rosaleda. Quizá, con un once muy diferente por parte del Málaga. Hoy quedó clara la necesidad de los refuerzos.