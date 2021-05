Dani Barrio y el VAR: "Se está jugando un fútbol de mentira"

Con total franqueza habló Dani Barrio acerca de los arbitrajes que el Málaga ha tenido esta temporada, de los criterios y del uso del VAR. No quiso quedarse en su plaza sino que extendió el mensaje de lo que considera una lacra común que está deformando el fútbol.

"No quise ni ver las acciones del otro día. En el campo directamente te fías de lo que dice el árbitro. En el descanso le dije: ‘¿Que no ha sido penalti?’. Y dice: ‘No, no, me han dicho que es fuera’ y él mismo me dice ‘si tú luego vas a casa y ves que es dentro, ¿qué credibilidad vas a tener en mí mismo?’. Y después resulta que el penalti puede ser, que en el primer gol puede que haya una mano… Al final es un desgaste muy amplio. El problema no es el VAR es los que lo manejan. El VAR es una herramienta muy útil cuando se utiliza bien. Si se utiliza mal pasa lo que pasa y es el cuento de nunca acabar. Está para impartir justicia pero deja muchas dudas en su uso y en las acciones que a veces entra y otras que se parecen mucho, no lo hace. Es un poco subjetivo cómo lo están manejando y es algo que de cara a la próxima temporada y a la buena salud del fútbol, tienen que mejorar”, sostuvo en una entrevista en La Jugada de Málaga de Canal Sur.

“No merece la pena protestar, ya no vale para nada. La decisión no va a cambiar y tampoco te va a beneficiar en las siguientes jornadas porque protestes. Es verdad que a veces estás muy caliente y no te puedes contener, pero están apagando un poco el fútbol de siempre y eso es realmente lo que más pena me da. Yo que empecé a jugar hace muchos años, a lo que se está jugando ahora no se parece en nada a lo que había antes”, prosiguió el portero blanquiazul.

Una opinión muy particular de un hombre ya veterano y que ha recorrido distintos puntos de la geografía española a través del fútbol. No le gusta el camino que está tomando: "Se está jugando un fútbol un poco de mentira, no pasa nada por decirlo, es mi opinión. Igual otra gente opina diferente. Se está revisando el más mínimo contacto, las manos es una cosa que ni ellos mismos entienden, y el fútbol antes era diferente, se chocaba más, era un deporte de contacto y ahora parece que está prohibido. Tengo la sensación de que se juega a otra cosa que hace 15 años”.

Se volvió a hilar con el asunto de los arbitrajes y los criterios tan dispares: “No lo sabemos nosotros y no lo sabe algún colegiado. Ni los propios jugadores lo sabemos. A veces estás esperando a ver dónde cae la moneda, es así. Es una pena. En el partido entre el Sevilla y al Athletic hubo una mano que no se pitó y otros días se ha pitado. Lo que tienen que hacer es unificar criterios, que sigan una misma línea porque están volviendo locos a los jugadores y al espectador”.