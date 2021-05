Ramón Enríquez adelanta los plazos y se opera este jueves

El Málaga anuncia que el centrocampista Ramón Enríquez será intervenido quirúrgicamente este jueves 6 de mayo en una clínica de Madrid. La entidad de Martiricos adelanta los plazos con el joven futbolista, que lleva tiempo afectado por una lesión de hombro. La intención era operarse una vez concluyese la temporada, pero de esta manera -si todo marcha como se espera- el jugador podrá estar mucho antes listo para volver a competir.

"Ramón Enríquez se operará mañana por la tarde de la inestabilidad en el hombro derecho que viene padeciendo desde la pasada temporada. La intervención quirúrgica la llevará a cabo el doctor José María Silberberg en la Clínica Universidad Navarra (Madrid)", comunicó el club malagueño acerca del canterano.

"Me cortó un poco el año pasado, en este también he tenido que parar. Estoy viendo a ver lo que hago, si me opero o si no, pero ya me quiero quitar esto de encima. Lo más seguro es que entre en quirófano y esos problemas acaben ya, que no tenga ese miedo o ese inconveniente de que en algún momento me vuelva a pasar. Es preferible, aunque me toquen unas vacaciones en la sombra, dar prioridad al fútbol e intentar llegar a la próxima temporada de la mejor manera posible", decía el jugador recientemente en una entrevista.