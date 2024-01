Dani Lorenzo, sobre Pellicer: "Me exige mucho; quiere que sea un todocampista"

Dani Lorenzo pasó por los micrófonos de 'Área Malaguista' y catalogó el duelo ante la Real Sociedad como "una experiencia única" y añadió que "le habría gustado jugar más minutos". Además, habló sobre toda la actualidad de la entidad de la Costa del Sol, ahora que está llegando al hemisferio de una temporada bastante exigente para los andaluces.

El centrocampista hizo balance sobre su temporada: "He tenido diferentes momentos. Empecé la pretemporada a buen nivel y luego tuve unas jornadas con menos confianza y después recuperándome poco a poco y ya estoy cada vez más cerca de mi nivel. Espero más de mí y me creo capaz de dar más de mí, pero no es una mala temporada. Me está sirviendo para crecer. Había cosas que quería mejorar y ahí estoy poco a poco".

El canterano habló sobre el grupo: "Creo que este año tenemos un grupo y que cada uno vamos a tener nuestro momento y vamos a ser importantes. Por ejemplo, empecé siendo titular, luego suplente y ahora ya como titular. La sensación es de cada uno, vamos a ser importantes en algún tramo de la temporada". Además, comentó la naturaleza de este: "Los que estábamos ya nos conocíamos y los que han venido hemos hecho una muy buena química y un grupo muy alegre, en el que estamos con el cachondeo y de risas. A mí me han escondido la ropa, pero yo no soy al que más le hacen. A Larrubia le hacen más y el culpable de todas es Manu Molina".

Dani Lorenzo miró al pasado y reveló su sentir al irse a la cantera del Real Madrid: "Fue bonito y duro a la vez, porque soy muy familiar. Salí muy joven y encima de que me fui solo, llegaron mis primeras lesiones. Cuando salí de esas situaciones tan duras, gracias a todo lo que pasé, creo que es por lo que estoy aquí, por lo que me hizo crecer y madurar". Hizo lo propio sobre su regreso a Mérida: "Fue muy bonito volver y lo hablé con Larrubia que era mi compañero de habitación y encima no me lo esperaba y cuando me cambiaron, me ovacionaron y eso fue muy bonito".

Tampoco dejó pasar su salida de la entidad de Martiricos cedido la temporada pasada: "Fue hablado con todas las partes, porque el Málaga lo veía bien, pero quería jugar. También quería ayudar al equipo, pero vi la dinámica y pensé que era lo mejor para mí, así que cuando me dieron el visto bueno, pues pensé que egoístamente que era lo mejor para mí". Como contraste, reveló su conversación con Loren Juarros al comenzar la campaña: "Me transmitió mucha naturalidad con las ideas claras de lo que quería. Nos hizo ver importantes como futbolistas para lo que quiere hacer. Es un tío que transmite que va de cara y que dice y lo que hace va de la mano". Además de esto, hizo lo propio con Pellicer: "Me exige mucho. Recuerdo que tuvimos una conversación de que cuando acabemos el año, pues yo sea un todocampista que pueda dominar todo lo que conlleva el centro del campo en lo ofensivo y lo defensivo. Entonces, quiere mejorarme en todas las facetas del centro del campo y que no sea un jugador de tres o cuatro destellos, sino que las domine todas".

Antes de concluir, habló sobre su entrenador en el Atlético Malagueño: "Funes es un fenómeno. Llegué con 16-18 años. Para una persona joven que quiere llegar al primer equipo, es lo mejor, porque no solo te enseña a jugar al fútbol, sino que te ayuda a madurar como persona para cuando te toque la oportunidad".

Más declaraciones del jugador

La afición ante la Real Sociedad

"Juego todos los fines de semana o casi todos aquí y ya me sorprendo. Siendo una hora que la gente trabaja al día siguiente y aun así el campo repleto y, en la segunda parte, ese 'run run' cuando llegábamos era una pasada".

Jugadores de la Real

"Me sorprendí en general con todos por la velocidad y ritmo de juego. Se nota que es un equipo top. Me estaba fijando en jugadores del once que ya son consagrados y vienen de la cantera y es algo que el Málaga ojalá pueda lograr. Algunos canteranos y yo queremos consagrarnos aquí e ir creciendo junto con el equipo. Creo que vamos por el buen camino".

Empate ante el Intercity

"Es verdad que nosotros siempre salimos a ganar. Empezar ganando es a lo que aspirábamos, pero bueno, un empate. Esto no es una carrera, sino que es una maratón. Nos queda mucho por mejorar, pero seguimos en la pelea y nos hace aprender de los fallos que tuvimos para mejorarlos".

"Creo que hay partidos y partidos. El otro día reconocimos un problema defensivo. En ese apartado, es un tema de problemas de concentración, pero lo reconocemos que no fuimos ese equipo al que cuesta hacerle un gol porque con cada segunda jugada y tal nos hacían peligro".

La plantilla como grupo

"Entre los propios compañeros, hablamos que tenemos un grupo muy bueno que va en una misma dirección. Podemos tener días mejores y peores, pero nunca le perdemos la cara al partido".

Mejora personal como futbolista

"La faceta goleadora y ser más determinante. Es algo que siempre he tenido, pero con los años he ido perdiéndolo poco a poco. Soy muy crítico conmigo y debo pegarle más desde fuera del área, pero no hacerlo por hacerlo, sino con confianza de que la voy a meter".

"Muchas veces hay momentos de esta me toca a mí y va para adentro. Independientemente de que es un deporte de equipo, es necesario ese egoísmo en el buen sentido".

Experiencias en el Real Madrid

"Tuve buena suerte porque hicimos muy buen grupo, los tres de la habitación que veníamos de situaciones similares y mi familia, que hablaba a cada rato con ellos. Los compañeros siguen jugando al fútbol eran Israel Salazar, del Valladolid, y Lisardo, el portero del Águilas, de Segunda RFEF. Y también hice buenas migas con Toral, del filial del Murcia, que estuve con él el primer año".

"Por supuesto que lo hablé con mi familia, pero yo lo sentía, pero llevaba años de no conseguir regularidad con las lesiones y el último año no jugué tanto y vi que para lo que venía con el Real Madrid no iba a tenerla. Lo sentía por sensaciones y lo que me transmitía. Y cuando yo vi que iba a salir y que el Málaga era una opción y encima mi casa y lo que significaba de volver a casa con mi familia, entrenadores que conozco. Pensé que dar un paso atrás para dar dos pasos adelante, pues era lo que necesitaba. Y mirando atrás, fue así".

"Cuando transmití que mi idea era salir, estuvimos mirando opciones. Cuando ya di el paso, el Málaga contactó conmigo. Quería ir a un sitio donde me quisieran de verdad y me valorasen. Sentí eso y encima mi experiencia fue buena, pues se juntaron esos tres factores y ya decidí volver. Duda fue quien se acercó a mí y habló con mi familia".

"Es verdad que yo tuve la suerte de que mi círculo cercano me ha apoyado con mis decisiones, aunque me exponían los puntos negativos y positivos. Cuando estoy convencido de algo, creo que hay que arriesgarse y cuando les conté lo que sentía, pues me apoyaron. Hay veces que sientes que algo es lo adecuado y mi decisión era esa y al final fue así".

Problemas con las botas en Mérida

"Yo soy un empanado de naturaleza. Vivía más cerca del campo de entrenamiento imposible, porque veía el campo por la ventana. Aun así llegaba y entrenábamos en artificial y llevaba las botas de aluminio. He tenido algunas que no veas".

Difícil adaptación al filial

"Es una categoría muy complicada, porque juegas con gente muy veterana que dominan el otro fútbol a la perfección. Cuando vas fuera de casa, te toca jugar en campos pequeñitos, donde se juega mucho al pelotazo y al otro fútbol más que al que ya se está acostumbrado y más siendo un filial con mucha gente muy joven".

Su posición en el campo

"Intento adaptarme a jugar donde me toca. Toda mi carrera me he desenvuelto más en el centro del campo, como mediapunta o mediocentro. Me voy encontrando cada vez mejor, No me gusta encasillarme en una posición concreta, porque puedo adaptarme a varias, pero el centro del campo es donde más cómodo me siento".

Experiencias con antiguos entrenadores

De cada uno puedo sacar algo. De Jose Alberto me quedo con que me hizo debutar con el primer equipo. Con Nacho no tuve apenas nada, no jugué con él. Luego con Guede, recuerdo que era diferente, pero que el Málaga estaba luchando por no descender en su primer año y me puso como titular ante ekl Tenerife y ganamos y fue uno de los partidos que nos da la salvación. Me quedo con que no me lo esperé y de verme con el filial, pues vio que me pudo necesitar. Con Pepe Mel, me costó entrar con él y luego ya jugué unos partidos y marqué mi primer gol y eso no lo voy a olvidar.

La situación de Loren Zúñiga

"Me da mucha pena, porque tengo muy buena relación con él y su familia. No ha tenido esa suerte de que le saliesen las cosas como quería por circunstancias y no ha podido asentarse bien. Los compañeros lo conocemos y tiene unas condiciones brutales. Le pasó igual que a mí en Madrid, que no se me terminó de dar y a él no se le dio en el primer equipo".

"Puede pasar que haga el camino contrario a mí. No lo sé porque no he hablado con él, pero puede pasar·".

Relación con el padre de Loren

"Muy bien. Me conoce desde que era un renacuajo. Desde siempre las familias han hecho buenas ligas y no lo siento como un representante, sino que estoy con él, porque es amigo nuestro".

Exigencia en la clasificación

No solemos mirar la clasificación mucho. Solemos ir partido a partido. Nos llega sobre todo cuando pinchan. Creo que es mejor estar centrado en lo nuestro, sacar nuestros puntos. Si ellos no pinchan, pues le aplaudes y no puedes hacer nada. Nosotros centrados en sacar nuestros puntos y en los duelos directos sacarles los puntos en casa que es lo importante.

Preparación del siguiente partido

"Todavía no hemos estudiado al Ceuta, porque teníamos el plan de partidos de la Real Sociedad. Yo lo he seguido un poco porque tengo un compañero del Mérida allí y encima ese campo es uno de los difíciles de sacar los tres puntos".