Francis Salado: "El futuro de cualquier deporte es cuidar muy bien la cantera"

Francis Salado, presidente de la Diputación de Málaga, estuvo en el programa Área Malaguista de 101 TV y, además de explicar cómo evoluciona el proyecto de La Rosaleda, valoró el estado del deporte malagueño. "El deporte en Málaga está viviendo una época muy dulce. Con las Panteras, Unicaja, Málaga... Hay una masa social importantísima. Se llena La Rosaleda o el Martín Carpena venga el equipo que venga, también el pabellón del Costa... Málaga está ansiosa de éxito y deporte. Estamos de moda en todos los ámbitos y se crea cantera en fútbol, baloncesto, balonmano... A nivel individual también tenemos grandes deportistas", decía Salado, que dice que "el futuro de cualquier modalidad deportiva es cuidar muy bien la cantera, hay una masa deportiva espectacular en la provincia. Y hacer los fichajes necesarios para rellenar los huecos. No hay que buscar grandes estrellas si tenemos una masa social. Vemos a jugadores que son muy buenos en equipos de Primera o Segunda que son malagueños y que no hemos sabido tenerlos aquí".

"La marca Sabor a Málaga se vio en toda España, no esperábamos eso", decía Salado sobre el duelo de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, que fue seguido por 666.000 espectadores por la televisión: "Apoyamos al Málaga para que salga de este bache, que salga hacia Segunda y después a Primera. La relación sigue siendo fuerte. Hemos tenido que repartir con el Antequera, otro equipo de la provincia de Málaga que está ahí y que está haciendo una gran temporada. Tenemos que ayudar a los equipos que están en la máxima categoría. La última temporada patrocinamos entre Turismo y Diputación fueron unos 600.000 euros y ahora hemos dividido entre el Málaga y Antequera. Al nivel de la categoría estaremos. Cuando presentamos una idea de patrocinio, los técnicos nos piden un estudio del retorno e impacto mediático que tiene para nosotros. No es lo mismo estar en Primera RFEF que en Segunda. En función de eso tenemos que poner los números. Esos datos de este año aún no lo tenemos. El Málaga nos presentó un estudio de impacto económico, pero los viajes y la promoción no son las mismas. Un deporte tan importante como el fútbol, el nombre de Málaga, debe estar ahí en toda España. La promoción de un destino turístico está muy ligada al deporte y el Málaga debe estar en Primera. La marca Sabor a Málaga es quizá más para el propio malagueño, para que consuma producto local. Nos encantaría que suba a Primera y que viniera un patrocinador que aportara unas cantidades que no pudiéramos alcanzar y dedicar esos recursos al fútbol base y otros aspectos. Pero en los momentos difíciles las instituciones deben estar ahí, porque la iniciativa privada no tiene interés o recursos para patrocinar deben estar ahí. Es una inversión social".

"Con José María Muñoz la relación ha sido muy cordial", dice Salado sobre la comunicación con el administrador judicial del Málaga: "Siempre que ha ocurrido una situación estratégica en el club, buena o mala, me ha llamado para decirme 'presidente, que sepas que ocurre esto, que pasa esto en el juzgado...'. Le estoy agradecido, he intentado no hacer nunca crítica de José María y su equipo técnico porque bastante tiene con la situación económica que se ha encontrado para tener una presión política encima. Si hay que hacerle una crítica o pedirle responsabilidades, que sea en el despacho y que el resto de la crítica la tiene que hacer la afición y los abonados. Pero siempre fuera de la política. Con Kike Pérez se presentó, me dijo que tenía puertas abiertas para la información y necesidades que hubiera".

"Hay un acuerdo para cerrar la instrucción y, una vez se consiga, se debe celebrar el juicio correspondiente. Espero que sea bueno para el Málaga. Espero que se decida que no sea Al-Thani, porque si no puede ser la perdición del Málaga visto lo visto", señalaba Salado sobre cómo evoluciona el caso del jeque y el juicio: "Y que una vez haya un propietario se pueda negociar con él o su venta a un grupo que ponga sus recursos e interés en un proyecto a largo plazo. Es lo que va a hacer que buenos jugadores se puedan comprometer más tiempo con el Málaga. Cualquier persona a la que se le ofrezca 10 fuera y 7 aquí puede elegir Málaga por la calidad de vida que hay, pero muchas veces las distancias son abismales. Eso puede parar que lleguen los jugadores".