Mundial 2030 en La Rosaleda: Un proyecto de más de 100 millones, con iniciativa privada, para transformarlo todo

Málaga está en la carrera para ser sede del Mundial 2030. 2024 es el año en el que se conocerán, en la segunda mitad, las sedes específicas, las ciudades, una vez que la organización ya fue concedida por la FIFA a España, Portugal y Marruecos. La Rosaleda ya lo fue en el Mundial de 1982 y se quiere repetir. La competencia es alta, es un asunto de alto calado político. España puede tener 10 u 11 sedes en función de cuántas se concedan finalmente a Marruecos. Portugal sí tiene tres seguras, con las dos de Lisboa (La Luz y Alvalade) y el Do Dragao de Oporto. En España la competencia es alta.

La idea es remodelar no sólo el estadio de La Rosaleda (debe llegar a los 45.000 espectadores como exigencia de la FIFA), sino hacer un cambio integral en el concepto y la gestión de la instalación. Así lo explicaba Francis Salado, presidente de la Diputación, en Área Malaguista de 101TV. "Vamos a ir con todo. Vamos a poner sobre la mesa con Ayuntamiento y Junta que no esté vinculado a lo que es el Mundial, para que vean que es serio, que si Málaga es sede del Mundial o no, da igual, va a ser una Rosaleda de primera categoría, acorde a un evento así. Estamos trabajando para que el proyecto de remodelación se produzca. Málaga necesita un estadio moderno y con unos servicios que sean complementarios no sólo a que el equipo juegue una vez cada 15 días, sino algo que retroalimente a esa zona y que dé ingresos al club, tenga quien tenga la gestión del Málaga. En ese proyecto estamos involucrados, estamos viendo números, estudios económicos, para que se sepa quién puede afrontarla: instituciones, iniciativa privada... En ese paso estamos y, en cuanto tengamos los números, los anunciaremos para que el Málaga pueda tener un estadio de Primera División, como merece la ciudad".

"Es mucho dinero", admite Salado sobre el coste de la ejecución del proyecto en el que se está trabajando: "Puede superar los 100 millones de euros. La idea es que a las administraciones públicas les cueste lo menos posible. Una oferta donde haya un hotel, un centro comercial, una zona deportiva y lúdica, donde haya parking, no sólo para la zona comercial sino para los partidos... Quien viniera a hacer esa obra tendría las plusvalías que pueda tener la gestión de esos espacios productivos. Sobre eso se están haciendo los números y sobre esa base puede salir ese proyecto, salga o no Málaga sede del Mundial".

Así explicaba el presidente de la Diputación por dónde van los tiros de la remodelación. "Puede convertirse en espacio para grandes conciertos. Málaga no tiene un lugar así, como sí tienen Barcelona, Madrid... Málaga necesita un espacio de esa dimensión. Podría convertirse en un polo de atracción deportiva, turística y comercial y que dé recursos al socio que invierta el dinero y al Málaga, que tenga una participación de ingresos extraordinarios aparte de la televisión, de publicidad y demás conceptos", decía el también alcalde de Rincón de la Victoria.

El suelo de La Rosaleda es de las tres instituciones y la idea de Salado es seguir en esa senda, no desprenderse de su propiedad: "El Málaga tiene cinco años más de contrato en el convenio de La Rosaleda, pero el estadio es para el Málaga. Otra cosa es el uso. Hay un debate sobre si vendérselo al club, si viene un propietario que compre el estadio y lo gestione... Pero yo soy partidario de que la ciudad no se desprenda de un espacio como es La Rosaleda y que tengamos un control. Cuando vino Al-Thani estábamos muy ilusionados, al poco en la Champions y mira lo que pasó. Puede venir un propietario para crear un proyecto viable durante unos años y después venir un bache. Creo que debe seguir perteneciendo a las instituciones y que sigamos teniendo una participación. Si el Ayuntamiento lo califica como uso social y deportivo no podría dedicarse a otra cosa, pero podría haber intención de especulación con ese terreno, que se evitaría catalogándolo así. La Rosaleda debe estar ahí, céntrico, y lo único que hay que garantizar es el aparcamiento. Y con el metro que llegará al Hospital Civil espero que pronto sea una herramienta que le debe dar más potencial a aquella zona".

"La elección de sede se escapa de nuestras manos", señalaba Salado sobre las noticias que hay acerca de la designación de los estadios organizadores de la Copa del Mundo 2030: "Marruecos está apostando por cuatro sedes, Portugal tiene las suyas, en función de las sedes que tenga Marruecos puede ser en detrimento de las ciudades españolas. Todo está en función de la decisión que se tome. Estamos bien posicionados. La Junta y José María Arrabal están trabajando muy bien. Con esta capacidad de alojamiento y este aeropuerto, ese compromiso de que La Rosaleda se va a remodelar para esa fecha tengamos o no el Mundial da seguridad y tranquilidad a la FIFA para que decida que Málaga sea una de sus sedes. Marruecos debe tener el 80% de estadios construidos antes de la distribución de sedes y eso no lo tiene".

Más eventos

"Además de la Copa del Rey de baloncesto, tenemos la Fórmula 1 del mar, lanchas eléctricas espectaculares que se va a hacer en Marbella, el Ironman, el Campeonato del Mundo de triatlón, World Padel Tour, la Vuelta a España que vuelve en Yunquera y Archidona... Y lo que salga. Si las tres administraciones se ponen de acuerdo eso da fiabilidad y tranquilidad. El público, el tiempo, las buenas comunicaciones, la seguridad... La Copa Davis está segura y puede haber alguna más", señalaba Salado sobre más eventos que puede organizar Málaga en 2024 y más adelante.