Dani Lorenzo, claro y conciso: "Nunca nos rendimos"

El Málaga CF acabó firmando las tablas en Orihuela en su visita para verse las caras con el CF Intercity en el primer duelo del año. Lo hizo tras un partido lamentable y con una imagen paupérrima e irregular, en el que el propio Sergio Pellicer lo calificó como "el más irregular de toda la temporada". Dani Lorenzo cogió el testigo a su entrenador y pasó por la sala de prensa para hablar ante los medios de comunicación.

El autor del segundo gol del empate habló sobre el encuentro y quiso sacar las conclusiones más optimistas posibles sobre el duelo:"Creo que una cosa que nos caracteriza es que nunca nos rendimos. A pesar de todo, competimos siempre hasta el final". Tras esto, sacó otro de los pocos puntos positivos de la jornada para el cuadro blanquiazul. "Es bueno que vayamos volviendo poco a poco, para la competencia interna. Creo que eso es clave de cara a lo que nos queda", argumentó sobre la competencia interna para formar parte del once inicial y gozar de minutos de calidad en una de las plantillas con más exigencia de toda la categoría de bronce del fútbol español.

No obstante, quiso mostrar su mal sabor de boca por el resultado final: "Al final, como íbamos perdiendo, pues piensas en intentar remontar. Un punto sufrido en un campo difícil". "Me voy con sabor agridulce, lo que importa es ganar. No ha sido nuestro mejor partido y seguir insistiendo", añadió el atacante malaguista.

Por último, quiso hablar ya del próximo compromiso oficial del Málaga CF, que es el duelo ante la Real Sociedad de este domingo en La Rosaleda: "La Copa del Rey es para disfrutarla, como cualquier partido iremos a competir. Hay más carga, pero lo afrontamos como cualquier partido. He visto el balón muerto y sabía que iba dentro".