Dani Lorenzo, orígenes humildes y valores firmes

Dani Lorenzo ya se ha asentado como jugador del primer equipo del Málaga CF y su reciente renovación es una prueba de ello y de la apuesta del club en el centrocampista de cara a futuro, No obstante, para llegar hasta ahí, el jugador y su familia han recorrido un largo camino, tal y como expusieron en 'Área Malaguista'.

El canterano habló sobre uno de los momentos más especiales de su carrera: "Cuando renové el otro día, lo hablé con mi padre y se emocionó un poco, porque hace unos años cuando salí del Real Madrid, pues quien lo diría y ahora te renuevan hasta 2027 con ficha del primer equipo". "Mi padre no quiso mostrarlo, pero yo se lo notaba. Luego me lo dijo y es verdad que para ellos fue un momento especial", añadió.

Aurora, madre del futbolista, también quiso dar su versión: "Después de tantos años de llevarlo y tal, verlo con su contrato profesional. Ver que tanto trabajo ha servido y se cumplía el sueño, pues nos sentíamos muy orgullosos. No sé si estábamos más emocionados que él incluso".

Juan Lorenzo, padre del jugador, habló del sacrificio que él hacía para que Dani fuese a entrenar: "Le digo muchas veces que si él supiera lo que me ha costado de parar el taxi de alevines a infantiles de llevarlo y traerlo tres o cuatro veces en semana, pero por un hijo se hace todo lo que se puede". "Le decíamos que luego no dijese que podía haber llegado y no lo hizo por nosotros. Cuando empezaba, le decíamos que esto no era un cachondeo de "hoy no me apetece", salvo que esté malo y que no se pueda levantar", añadió Aurora.

Tras esto, Dani Lorenzo tuvo unas bonitas palabras hacia sus progenitores: "Muchas gracias a mis padres, que les debo todo. Sin ellos no podría estar dando una entrevista como estoy dando hoy".

Antes de concluir, Aurora habló del futbolista, cuando era más niño: "Algunas cosas se ha cargado de un pelotazo, incluso las que le gustaban a él, como por ejemplo la PlayStation". El jugador quiso dar su versión: "Así era yo que era un poco trasto. Estaba con la pelota a todas horas y me cargué la Playstation de un pelotazo y algún jarrón, pero así era yo y lo llevaba dentro y no podía evitarlo".