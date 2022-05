Dani Martín: "La forma de jugar de Guede me ha ayudado mucho"

Dani Martín continúa siendo uno de los jugadores más regulares del Málaga CF desde que llegó Pablo Guede. El portero asturiano consiguió dejar su portería a cero ante el Oviedo y está a gusto: "Desde que llegó Pablo me ha transmitido muchísima confianza, su forma de jugar me ha ayudado a meterme en el juego. Me siento muy cómodo con este estilo, me ha transmitido su confianza, que era lo que necesitaba tras ocho partidos sin jugar. El equipo nos necesita a Dani Barrio y a mí para ayudar al equipo".

"Tenemos claro que es una situación que no nos gustaría tener. Sabemos lo que hay. El grupo está increíble, animado, sabemos lo que hay que hacer e ir todos a una. Tenemos claro el objetivo y lo que hay que hacer. Somos muy jóvenes, estamos viviendo situaciones nuevas salvo para los veteranos. Estamos muy metidos", insistió el cancerbero.

Martín está contento con su actuación ante el cuadro ovetense: "Mi trabajo lo he solventado con acierto, defensivamente ha sido un partido muy serio, salvo en un par de acciones en el segundo tiempo no han creado ocasiones. Nos falta un poco de gol, pero trabajando como estamos trabajando el premio tiene que llegar y vamos a seguir en esa línea".

Se nota que anda con confianza. "Hemos pasado malos momentos, el portero es la peor posición del equipo. Tanto Dani como yo lo hemos pasado. Nos hemos sobrepuesto a los obstáculo, estamos entrenando al máximo para llegar al fin de semana a tope. Apenas hoy tuve un despeje de puños lateral y un tiro que pasó cerca del palo. Es mi trabajo, es para lo que trabajo todos los días. Rendir para que no entren las que vayan fuera ni las que van dentro. Si paramos todas y el delantero mete la que tiene pues vamos a ir para arriba. Hoy ni concedimos atrás ni metimos arriba", sentenció.