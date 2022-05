Al Málaga le faltó un Guede (0-0)

Al Málaga le falta básicamente un Pablo Guede. Pero no en el banquillo, donde ya está y además realizando un magnífico trabajo, sino en el verde. Con algo más de colmillo habría sumado los tres puntos ante el Oviedo. Cualquiera diría que los asturianos era los que están en play off y los blanquiazules los que lucha por no descender. El punto no sacia, sobre todo por la victoria previa de la Real Sociedad B, pero en una semana quizás se vea con otra perspectiva. Más valioso de lo que pudiera parecer.

A Guede todavía no le han pillado el punto los entrenadores rivales. Tampoco lo han conseguido los malaguistas, sorprendidos por algunos cambios introducidos en el once que además de nombres traía consigo otra muestra más del catálogo del argentino. Con un 4-1-4-1 de autor (tuvo matices interesantes), afrontó una cita trascendental.

La presencia de Ismael Casas en el lateral diestro era casi natural ante la baja de Víctor Gómez. En absoluto la de Víctor Olmo, que se estrenó en Segunda División con una puesta en escena refrescante. En la medular Genaro, Joezabed y Febas con Brandon y Vadillo en las alas. La última presencia poco frecuente en la alineación fue Sekou Gassama.

No destacó por su pegada ni por su colmillo, pero hubo un dominio casi constante y mucho acercamiento de los que ralentizan el tiempo. No dio para doblegar al Oviedo, pero paralelamente fue una manera óptima de defenderse porque Dani Martín apenas tuvo que usar las manos.

Ni siquiera la abrupta salida de Jozabed del campo por lesión sacudió el partido, que llegó al descanso con un marcador que no parecía incomodar al Oviedo. Al regresar, el color cambió un poco. El conjunto asturiano salió algo más decidido y comenzó a visitar el área blanquiazul. No duró mucho pero era un anticipo, estaba al acecho. Del 67’ al 69’ se rumió el tanto visitante y tuvo que intervenir Dani Martín.

Era el turno de Guede, que tenía que contrarrestar los movimientos de Ziganda porque el Málaga se había descompuesto. Tiró de Kevin y Chavarría, que entró por un Sekou Gassama que fue silbado por gran parte del público. El canterano, en la primera que tuvo, ayudó a armar un ataque que acabó con dos manos en el área del Oviedo seguidas que el colegiado no revisó.

Mientras el conjunto carbayón se las apañaba para perder el máximo tiempo posible, el Málaga rondaba el gol con una acción que cocinaron Ramón y Casas. Tras ello, quemó naves el argentino, que tiró las balas de Roberto y Paulino. Pero no quedaba tiempo para mucho y entre el rival y el árbitro ayudaron a consumir los segundos sin que ocurriese nada relevante.

Ni siquiera la presencia de más de 20.000 espectadores sirvió para insuflar un extra o conmover a un colegiado que fue cualquier cosa menos casero. La cuenta atrás está en marcha y el Málaga está con la calculadora en la mano y un ojo en Almería, que tras golear al Amorebieta espera a la Real Sociedad B.