Dani Pacheco se mostró preocupado por el resultado tras el partido contra el Fuenlabrada: "En casa queríamos los tres puntos, lo hemos intentado, nos ha faltado más rapidez a la hora de circular el balón para tratar de tener más ocasiones, que no llegaran las ayudas que ellos han hecho muchas y la verdad es que el punto es un poquito amargo".

El de Pizarra jugó cerca de la línea de cal, abriendo el campo, un lugar que no es el más habitual para él: "Hoy no estaba muy a gusto porque no he participado mucho, estaba en banda pero el balón tardaba mucho en llegar y siempre tenía ayudas de los jugadores del equipo rival...no ha sido el mejor partido", espetó y añadió en lo referente a su estado físico: "Sumando minutos, intentando mejorar físicamente. Al final he tenido calambres en el gemelo que son típicos cuando llevas tiempo sin jugar. Ahora trataré de mejorar en los entrenamientos para llegar al final con más gasolina".

En lo referente a la falta de acierto de cara a portería, Pacheco exige más goles por parte del grueso del equipo: "Con los tres puntos dábamos un saltito y no ha podido ser, lo hemos intentado más que ellos, pero si no marcas no ganas, no ha sido suficiente. Hay que aportar más goles, los jugadores de banda, los interiores, los de arriba... tenemos pocos delanteros, lo sabíamos desde el principio y tenemos que hacer goles todos".