Juanpi Añor volvió a jugar de inicio y su preocupación después del encuentro se centró en un único punto: "Lo dimos todo en un partido complicado y más por la manera de jugar de ellos. Al final otra vez tenemos que decir que tenemos que estar más acertados de cara al gol. Tuvimos seis oportunidades y ellos ninguna. Entonces, ahí te das cuenta de que hay que aprovecharlas".

El venezolano no quiso lanzar un mensaje pesimistas después del encuentro a pesar de desaprovechar una oportunidad de alejarse del descenso: "Cuando ves el partido, el esfuerzo, el desarrollo del partido y ves que ellos no tuvieron ni una oportunidad de meter gol, y nuestras llegadas claras para adelantarnos...al final lo que debemos es que tener más acierto de cara al gol".

"No estoy ni desesperado ni contento por sumar, fastidiados por no tener ese acierto de cara al gol cuando sabemos que es lo que importa en el fútbol", explicó el atacante que esta semana ha de marcharse con la selección de Venezuela. Éste aspecto volverá a complicar las convocatorias y entrenamientos del Málaga. "Si no me equivoco no habrá más hasta marzo o así y así nos podremos centrar en el equipo", concluyó.