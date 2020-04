Dani Pacheco, sobre las palabras de Fali y el coronavirus: "Está en su derecho"

Dani Pacheco estuvo en un directo de Instagram de El Transistor, a quien atendió desde su domicilio durante este confinamiento por la pandemia del coronavirus COVID-19. El futbolista de Pizarra recorrió su carrera desde la infancia hasta la actualidad y también habló de la situación del mundo del balompié y de casos concretos como las controvertidas declaraciones de Fali, capitán del Cádiz.

“No podemos hablar demasiado alto y tenemos que esperar a lo que digan Sanidad y el Gobierno. Tenemos que aceptar lo que nos digan, como cualquier ciudadano. No estamos en posición de pedir", dijo Pacheco, que sobre Fali apuntó: "Es complicado este tema. Él está en su derecho de decir lo que quiera. El fútbol, no sólo los jugadores, sino todo lo que lo rodea, los periodistas y todos los que hacen que salga adelante, tiene que volver cuando no haya ningún riesgo".

Acerca de los objetivos colectivos si se produce la vuelta a la competición, no titubeó: "Ojalá que nos mantengamos lo antes posible y que dé tiempo a llegar al play off”. Recordó también que firmó por el Málaga convencido de que estaba en el mejor momento de su carrera y que era un movimiento soñado: "Estar donde empecé con nueve años, el club de mi ciudad, fui recogepelotas... Mi sueño perfecto era jugar en La Rosaleda, como cualquier niño. Yo pensaba que era un paso perfecto. Ojalá pueda llevarlo a Primera. Muchos me lo dicen, que he ascendido con todos y a ver si no lo vamos a conseguir con el Málaga".

Si algo distingue a Pacheco es que lleva bien las críticas. “Las tengo que aceptar. Aquí es donde más críticas he recibido en toda mi carrera. Nada que reprochar. Sé que no es el quiero y puedo dar. La gente es libre de opinar. Con respeto siempre”. El factor físico le ha marcado: "Difícil de explicar, porque en 25 años no tuve casi ninguna. En Getafe me operé del hombro. Aquí no he tenido ninguna grave pero sí varias seguidas. Sobre todo de isquiotibiales".

Tras una pregunta sobre si se traería a Bordalás al Málaga, dio cariño a Pellicer: "Estamos muy contentos con el míster, pero sí, Bordalás sería buen entrenador”. Del Getafe sí se traería con seguridad a dos hombres muy importantes para él: "Elegiría a dos, los que me ayudaron a ascender y a disfrutar dentro y fuera: Portillo y Jorge Molina”.