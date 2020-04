Volver a un concurso de acreedores, una salida para el Málaga

Además de las consecuencias directas derivadas de la pandemia de coronavirus COVID-19, el Málaga ya contaba y cuenta con serios problemas económicos. Según el primer informe emitido por el administrador judicial José María Muñoz Jiménez, hay un desfase para la temporada 2020/21 de unos 15 millones de euros. No será ni mucho menos sencillo encontrar soluciones, pero hay una vía que en Martiricos se conoce de sobra y que ya rescató al club de un muerte casi segura: el concurso de acreedores.

Lo sostuvo en los micrófonos de Radio Marca Málaga el abogado Daniel Pastor, que fue uno de los administradores concursales de la época de Fernando Sanz y que siempre orbita alrededor del club blanquiazul con mayor o menor peso: "La ampliación de capital no creo que sea factible. Mi recomendación es que se presente por el administrador la entrada voluntaria en el concurso de acreedores. El proceso concursal lo que hace es dividir en dos los tiempos. Uno es hasta hacer la declaración de ese concurso, por lo que esa deuda queda aparcada. Y otra, la posterior. Todo lo que se haga posteriormente tiene la garantía que está judicializado. Para el que invierta es interesante ese proceso porque si el club va mal y hubiera que liquidarlo, puede no perder ese dinero".

Pastor siguió dando posibles fórmulas para que el Málaga pueda ser viable: "Quizás, una opción es cubriendo 4-5 millones de euros para reducir plantilla, porque el club está sobredimensionado y hay que ser imaginativo. Se puede hacer un ERE con algunas personas pero reconvertir a otras. Quizás se puedan cerrar tiendas, con la modalidad de teletrabajo y hacer ventas online. Y a determinadas personas darle otra formación o trasladarlas a otras empresas. Y hay que apostar por gente de la cantera, con un presupuesto en torno a 4-5 millones de euros. Un tercio dedicarlo a la columna vertebral del equipo. Otra parte a 10 canteranos y otros 7-8 jugadores de perfil bajo. Otra medida urgente es reiniciar, porque el sector de la construcción puede, las obras de La Academia porque es el futuro del club".

En su intervención, el abogado malagueño insistió en la necesidad de tomar decisiones ante la falta de certezas en el plano monetario: "¿Quién va a poner hoy 14 millones en el Málaga? Si ni siquiera sabemos cuántos abonados habrá, no irá la gente a los estadios... Es posible que se recupere el dinero de la televisión, aunque en Segunda es complicado. Las opciones son dos, que LaLiga rebaje los requisitos para el año que viene y nos dejaran mantenernos; o buscar un inversor que ponga un dinero escalonado porque el negocio del fútbol ha cambiado y todas las perspectivas han sido modificadas".

Cerró con una defensa férrea de la decisión de la jueza de nombrar a un administrador judicial, a quien Pastor destaca con vehemencia: "Si no se hubieran tomado medidas judiciales, el club habría desaparecido. Hoy podemos decir que está gestionado por una persona experta en la materia y que va a conservar el patrimonio del club. No hay temor a que la persona que esté dentro vaya a mal utilizar ese patrimonio del club. A través de una administración judicial que tiene limitado el tiempo a seis meses no es ágil a otras gestiones. Habría que salir de un modelo penal para pasar a un modelo civil-mercantil para reclamar al jeque, hacer acciones judiciales e, incluso, para hacer un ERE".