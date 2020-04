Una cosa es que el Consejo Superior de Deportes haya puesto de acuerdo a los dos máximos organismos del fútbol español, la RFEF y LaLiga, y otra bien distinta es que los protagonistas estén de acuerdo con la vuelta a la competición. Hay voces discordantes dentro de los clubes de Segunda División. Una de las más significativas es la de Fali, capitán del Cádiz, que se niega a volver a jugar mientras exista el más mínimo riesgo para la salud. También el técnico del Rayo Vallecano, Paco Jémez, que tilda de frívolo pensar en el fútbol ahora mismo. El coronavirus COVID-19 sigue generando debate.

"Que nos garanticen el cien por cien que no estamos en riesgo los jugadores, que LaLiga y Sanidad firme un contrato que diga que estamos seguros, si contagiamos algún jugador que se le arruine la vida igual que a nosotros, que podemos contagiar a la familia y personas cercanas", dijo Fali en El Partidazo de Cope el lunes por la noche, donde añadió: "El fútbol vuelve, la vida si se va ya no vuelve. Si podemos parar tres o cuatro meses, no volver en un mes rápido exponiéndonos. Está falleciendo muchas personas y se está hablando de jugar. La gente que se deja la puta vida por nosotros se merece todo, pero el fútbol no es esencial, es para divertir a la gente y no estamos para divertirnos. A ver si es verdad que estamos asegurados al cien por cien, no me lo creo, dicen que soy un loco, pero es lo que pienso".

"Mis compañeros pensaban que era una broma, he llamado a mi representante y se lo he dicho: si me hacen jugar el mes que viene no juego, dejo el fútbol con 26 años, con un equipo líder en Segunda, y es mi ilusión jugar en Primera, pero ante todo es mi salud y la de mi familia y otras personas. Le he dicho al presi que el protocolo será espectacular pero no me garantiza cien por cien que no me pueda contagiar. No me expongo. No tengo nada, trabajaba en la chatarra, y ahora que estaba ganando dinero me lo quito todo para comerme un bocadillo a gusto con familia para que no le pase nada", continuó el futbolista amarillo.

Sus razones son de peso: "Mi madre está muy enferma y tengo mucho miedo, está lejos de aquí y tengo miedo de que le pase algo. No perdonaría que a la gente le pasase algo por mi culpa, no podría cargar con la conciencia. A mi familia que trabaja en la chatarra la intento ayudar enviándole dinero, a lo mejor me estoy pasando. Si tengo que dejar el fútbol lo dejo y no pasa nada. Mi familia me apoya, nunca hemos tenido nada. Mi madre, mi padre. No pongo en riesgo a mis hijos ni por todos los millones".

Paco Jémez, por su parte, también fue claro: "No sabemos qué pasará y los que nos deparará el futuro, pero cada día que pasa soy más pesimista. Veo que esto va lento. Cada día perdemos muchísimas personas y, mientras esto siga así, querer plantear o hablar de fútbol u otras cosas me parece hasta frívolo. Todos queremos que haya fútbol, queremos salir a la calle, ir a un restaurante y que la vida siga, pero ahora no se puede. Ni se debe ni se puede. Tendremos que hacer un esfuerzo todos".

"Esto solo lo había visto en las películas. Este país esta viviendo una situación que, desde que tengo uso de razón, creo que es la más difícil de la historia. Como todo en la vida, en las situaciones complicadas se ve lo mejor y lo peor de las personas. Estamos viendo cosas fantásticas de gente que antepone su salud y sus vidas por ayudar a otras personas", señaló.

"Esto es muy complicado y nos va a exigir mucho más en el futuro. Esto no es solo sanitario, sino que nos hará cambiar a todos y tendremos que remar mucho para poder salir. Será un cambio importante para todos hasta que volvamos a alcanzar la estabilidad", subrayó.