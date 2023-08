Dani Sánchez: "Quiero dejar huella en el Málaga"

Dani Sánchez (Málaga, 2000) es uno de los hombres más felices de toda la geografía malagueña. Llega al primer equipo de su tierra, donde estuvo en las categorías inferiores. Acompañado por los suyos en la sala de prensa de La Rosaleda, se presentó con honores de fichajes y no pudo ocultar su alegría: "Lo primero es dar las gracias por estar aquí, a mi familia y a Loren por la confianza. Súper feliz de estar de vuelta, estoy en el primer equipo no es como las otras veces. Han sido semanas intensas, de alegría, sobre todo por mi familia. Estoy en una nube, esto muy significativo para mí y pronto empieza lo bueno".

Tiene claro su objetivo a nivel personal: "Mejorar, ayudar a mis compañeros. Tengo 23 años, creo que necesito mejorar y es normal. Mi objetivo es llevar al Málaga donde se merece. Quiero dejar huella en el club de mi ciudad, esta noche he dormido poco. A nivel colectivo poco hay que hablar, es un año importante para el equipo y la ciudad por lo que significa Málaga".

Sus impresiones sobre el Málaga son claras: "Al equipo lo veo súper bien, impactado por el vestuario, es increíble, no he necesitado mucha adaptación porque conocía a muchos compañeros. Esto es un proceso de poco a poco, en el primer partido no vamos a ver todo lo que queremos ver. El cuerpo técnico nos da esa intensidad, nos aprieta y eso es bueno para el jugador. Sé que hay 25 guerreros detrás de mí que van a dar la talla".

Posición ideal

"Me siento muchísimo más cómodo de lateral, es mi posición y donde puedo rendir mejor. Pero al final el mñister decide, yo siempre dispuesto para él y para el equipo y con ganas de mejorar y ayudar al equipo. ¿Yo?Todavía no estoy rodado como mis compañeros porque llevan mes y medio más que yo. No hay tiempo, esto empieza ya y hay que coger ritmo de entrenos y partidos, las piernas van mejor y a tirar hacia delante".

Experiencia en Primera RFEF

"Sí que es verdad que salir de aquí me ha ayudado a crecer y madurar, es una ventaja conocer la categoría porque mis compañeros han jugado en niveles más altos. Es una categoría de mucho sacrificio, no vale otra cosa que no sea el partido a partido".

Pellicer

"Muy bien, al cuerpo técnico lo conozco de categorías inferiores, Pelli es superior. Nos da intensidad, ganas y nos enseña lo que significa este escudo. El míster para mí es top".

Afición

"También lo he contestado antes, es categoría súper difícil, muchos equipos que quieren subir. Es casi una Segunda División y a la afición no hace falta que se lo diga, porque va a estar ahí. Pero no podemos ir con miedo a ningún lado porque somos el Málaga. Con sacrificio vamos a sacar esto adelante".

Competencia

"Bonito, a mí también me gustan estos retos y beneficia al equipo en mi posición y en otras. A Víctor también le ayudará que yo compita y a mí me ayudará que él esté al 100 x 100. Un orgullo competir con este tipo de personas y jugadores. El que habla es el verde".