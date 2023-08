El resumen de la pretemporada del Málaga

El Málaga comenzó pronto la pretemporada, con una previa incluso, en la que un nutrido grupo de jóvenes estuvieron con Sergio Pellicer adelantándose a los tiempos. Casi dos meses, en realidad, hasta la primera parada en Castellón. La plantilla se ha ido transformando poco a poco con la llegada paulatina de fichajes y la salida abrupta de algunos futbolistas importantes como Cristian y Álex Calvo. El balance general, de cualquier modo, ha resultado positivo en cuanto a números y sensaciones. No para ilusionarse demasiado, pero anticipando un poco lo que está por venir durante la competición.

No ha desplegado el Málaga un fútbol arrollador, pero no ha perdido con nadie salvo el tropiezo a 45 minutos en el triangular de Antequera. Ha dejado claro que tiene algunos titulares muy titulares y algunas posiciones donde flaquea o donde no existe gran competencia. Cuando ha jugado la unidad A, se ha notado para bien, aun estando algunos jugadores prácticamente recién llegados como los nuevos zurdos y Nelson Monte.

Esta fase de pretemporada ha estado muy marcada por la austeridad, renunciando al clásico stage veraniego (sustituido por una escapada exprés a Estepona-Benahavís). Los rivales han sido casi todos cercanos. Arrancó con un empate a cero contra el Marbella, un triunfo ante el Almería y otro más contra el Antequera por 2-1 en La Rosaleda en el Trofeo Costa del Sol. Luego llegaría el 1-1 ante el San Fernando. Su tercera victoria se logró al imponerse a domicilio al Algeciras por 0-1. Las últimas pruebas fueron en el triangular contra UD Melilla (0-0) y el Antequera (1-0). Cerró con el Estepona y un claro 2-0.

Seis partidos y dos mitades para un total de cuatro victorias, tres empates y una derrota, firmando siete goles a favor y recibiendo tres en contra. A cuatro de estos rivales los tendrá enfrente esta temporada en Primera RFEF.

Televisión en Primera RFEF

ATM Broadcast se quedó finalmente con los derechos de las retransmisiones y ha guardado silencio desde entonces. Ahora a través de las redes sociales comunica que el mañana lunes, 21 de agosto, ofrecerá los pormenores.

Una de las grandes inquietudes del malaguismo es saber si se podrá seguir por televisión la primera jornada liguera en la que el Málaga rendirá visita al CD Castellón, otro de los pesos pesados de la categoría. Tocará aguardar al anuncio de ATM Broadcast, sin que nadie sepa con seguridad si tendrá capacidad para ello o si cuenta con los canales adecuados.