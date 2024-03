Dani Sánchez: "Era un partido para dar un golpe en la mesa"

El Málaga no logró pasar del empate en su visita a Sanlúcar de Barrameda, pero esto no está exento de debate, porque el colegiado no pitó un posible penalti sobre Javier Avilés en la recta final del encuentro. Tras el pitido final, Dani Sánchez atendió a los medios de comunicación en zona mixta.

El lateral hizo una valoración del partido: "Era un partido para dar un golpe en la mesa. Es importante no perder puntos. Muchas transiciones y segundas jugadas. Las hemos tenido, pero nos ha faltado ese gol. Son un equipo que juegan muy bien. Sabíamos que sería complicado, como el del Alcoyano. Cada uno lucha por lo suyo y ya pensando en el domingo".

Tras esto, fue escueto, pero sincero, sobre la actuación del colegiado: "No me gusta hablar de los árbitros, pero lo que es, es. Nos centramos en nosotros mismos. Tenemos que ascender nosotros y no ellos". No dejó pasar la oportunidad de agradecer a los seguidores de la entidad de la Costa del Sol por su esfuerzo una vez más: "Es el primer año que vivo estas cosas. La afición de este equipo no tiene palabras y les doy las gracias. Esto cuesta mucho a esta gente y es un orgullo tener a esta afición".

Dani Sánchez ha demostrado ser una persona positiva siempre y volvió a ver el vaso medio lleno antes que vacío: "Lo podemos ver de las dos maneras. No podemos perder. Muchas ganas de que llegue el domingo. Nos miramos a nosotros mismos y hoy hubiese sido un golpe en la mesa, pero el equipo sigue superenchufado y a tope para entrenar y seguir mejorando. Es otro paso hacia adelante. Ya pensamos en el partido ante el Intercity". "Nos ha faltado acierto arriba. En la segunda mitad hemos llegado más, pero con falta de acierto", añadió.