Dani Vidal y el Málaga-Nàstic: "Vamos a ir a ganar"

Dani Vidal atendió a los medios de comunicación antes de que su Nàstic de Tarragona pusiese rumbo a Málaga. "Vamos a ir a ganar, no sabemos hacer otra cosa. La afrontamos igual que ante el Ceuta. Veremos en los últimos minutos de partido cómo va la cosa, pero la mentalidad desde el inicio es ir a ganar. El equipo sabe vivir en diferentes situaciones, será un encuentro muy largo y disputado. Habrá secuencias de partido diferentes y trataremos de adaptarnos e imponernos en cualquiera. A estas alturas llegan equipos que han competido muy bien. Contentos por ir a un estadio de Primera y a jugar ante un gran equipo. El Málaga nos exigirá mucho, en un escenario muy difícil, pero estamos perfectamente preparados, los hemos demostrado durante la temporada. El objetivo, mañana, será hacer un muy buen partido fuera de casa para obtener un resultado positivo”, apuntó el técnico.

“Hemos hecho una semana centrándonos en lo nuestro, pero dando pinceladas de lo que hace el rival. El Málaga tiene mucho talento, en especial de tres cuartos hacia delante. Roberto está en un momento de forma muy bueno y es capaz de dar continuidad al juego directo. Son un bloque que centra mucho y tendremos que defender bien el área. Cuando tengamos el balón habrá que tener personalidad. Ellos tienen debilidades y fortalezas y habrá que ir a hacerles daño, como intentarán hacerlo ellos. Vamos con mucha determinación para imponernos”, añadió.

Del partido

“La teoría te podría decir que quizás será una eliminatoria de pocos goles, pero en las primeras fases también se pensaba eso y siempre han habido goles. Intentaremos que nos generen el menor peligro posible. Ellos defienden muy bien por dentro, tienen una presión tras pérdida muy agresiva y no habrá que equivocarse. Su portero, en situaciones límite, les ha salvado varios puntos”, prosiguió.

Ambiente en La Rosaleda

"Los jugadores tienen tranquilidad y tenemos el hecho que ante equipos de play off nuestros números han sido buenos. Sabemos que eso no te da nada, pero sí convencimiento en que lo podemos volver a hacer. Su afición es espectacular y la nuestra igual. Hay que defender cada uno lo nuestro, con respeto y así será”.

Sancionado para la ida

"Yo firmo la victoria, da igual el resto. Firmaría no estar tampoco en la vuelta y subir. Esto no es el Dani Vidal Club de Fútbol sino el Nàstic de Tarragona. Todos trabajamos para llevar al Nàstic donde se merece. Formamos parte de una familia y unos tienen una responsabilidad y unos otra. Confianza máxima en Iván Moreno y el cuerpo técnico, no es la primera vez y saldrá bien seguro”.