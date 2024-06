Recibimiento del Málaga-Nàstic VS España-Croacia

Parece mentira que la Real Federación Española de Fútbol le dé tan poco cariño a sus productos, aunque de ese ente pocas cosas pueden sorprender a estas alturas. Su competición estrella es la Primera RFEF y justo en su momento más llamativo, cuando más audiencia y notoriedad puede alcanzar, se pega un tiro en el pie. Habría que partir de la base que el mismo día que juega la selección española no debería haber ningún tipo de encuentro de competición oficial y mucho menos que organice la Federación. Es un verdadero despropósito que el estreno de España ante Croacia en la Eurocopa se produzca dos horas y media antes del Málaga-Nàstic de Tarragona.

Alguno dirá que no existe tal choque y que son ganas de incordiar, de escupirle a los aviones. Sin embargo, para muchos sería inviable ver el partido de España en sus domicilios y llegar a tiempo a La Rosaleda para una cita que va a ser la multitudinaria, seguramente la más numerosa de la temporada, con todo el papel agotado ya y tortas por conseguir una entrada de estranjis.

La cosa es que para gran parte de la afición del Málaga el partido comienza mucho antes, con una liturgia de años, con una previa que muchas veces es la que le da sentido a todo este show. Además, se espera un recibimiento antológico, como sucedió una semana atrás antes de afrontar el decisivo duelo contra el Celta Fortuna.

Martiricos reventó de gente como volverá a hacer antes del último baile en La Rosaleda, con un recibimiento histórico que emocionó a propios y extraños y que quedará para el recuerdo. Que ha marcado a los jugadores que contemplaban atónitos desde el autobús la que había formada. Ese humo azul que lo impregnó absolutamente todo.

No son pocos los que aprovechan su balconcito de las redes sociales para dejar claro que ya puede jugar España o quien quiera, que este sábado toca ir a recibir al equipo blanquiazul nuevamente y por vez última, antes de que tengan que volar solos a Tarragona para terminar de cumplir la misión. Muchos tienen la decisión tomada. Otros es que ni se plantearon que hubiese algo que decidir.

Pantalla gigante para la vuelta

Tanto el Málaga como el Ayuntamiento de la capital están trabajando de la mano para ver dónde se puede instalar una pantalla gigante que sirva como punto de encuentro de malaguistas que quieran ver en directo el partido de vuelta de la final del play off de ascenso a Segunda División que se jugará en el campo del Nàstic de Tarragona el próximo 22 de junio desde las 21:00 horas.

El Málaga no contemplaba la opción del estadio de La Rosaleda, entendiendo que es demasiado grande y por cuestiones logísticas internas. El Martín Carpena podría haber sido una alternativa, pero la fecha ya estaba comprometida. Una de las posibilidades que hay ahora mismo -no la única- sobre la mesa es poner la pantalla gigante en el Auditorio de Cortijo de Torres, pero en el club de Martiricos todavía están trabajando en el asunto y terminando de cerrar otras cuestiones operativas y se cree que hasta la semana que viene no se realizará el anuncio definitivo. Quieren que toda la atención se centre en el partido de ida.