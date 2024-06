Nàstic-Málaga: Club y Ayuntamiento buscan dónde poner una pantalla gigante

Tanto el Málaga como el Ayuntamiento de la capital están trabajando de la mano para ver dónde se puede instalar una pantalla gigante que sirva como punto de encuentro de malaguistas que quieran ver en directo el partido de vuelta de la final del play off de ascenso a Segunda División que se jugará en el campo del Nàstic de Tarragona el próximo 22 de junio desde las 21:00 horas.

El Málaga no contemplaba la opción del estadio de La Rosaleda, entendiendo que es demasiado grande y por cuestiones logísticas internas. El Martín Carpena podría haber sido una alternativa, pero la fecha ya estaba comprometida. Una de las posibilidades que hay ahora mismo -no la única- sobre la mesa es poner la pantalla gigante en el Auditorio de Cortijo de Torres, pero en el club de Martiricos todavía están trabajando en el asunto y terminando de cerrar otras cuestiones operativas y se cree que hasta la semana que viene no se realizará el anuncio definitivo. Quieren que toda la atención se centre en el partido de ida.

En el Ayuntamiento, por su parte, están abiertos a colaborar con el Málaga en todo lo posible, si bien entienden las gestiones son una cuestión de la entidad y que tendrá que asumir también los gastos derivados de esta acción, demandada por no pocos aficionados.

Hay que recordar que el Nàstic de Tarragona llegó a un acuerdo con el Málaga para la cesión de poco más de 500 entradas para aficionados visitantes en ambos partidos. Aunque haya malaguistas que las obtengan por su cuenta, muchos se quedarán con las ganas de vivirlo en directo en tierras catalanas. Poner un punto de reunión donde se retransmita el partido a través de una megapantalla es una alternativa para los seguidores malagueños.

El Unicaja en la Final Four de la BCL

Los aficionados del Unicaja pudieron ver los dos partidos de la Final Four de la BCL en el mismo Martín Carpena, donde el primer día hubo hasta más aficionados que en la propia sede de Belgrado. Fue una experiencia bonita que congregó a varios miles de cajistas entre ambos días y donde se gozó con la consecución del título por parte del equipo de Ibon Navarro.

Agotado el papel para la ida

El Málaga anunció de manera oficial que ya se han vendido todas las entradas para el partido ante el Nàstic de Tarragona, encuentro de ida de la final del play off de ascenso a Segunda División. Nuevo sold out en el estadio de La Rosaleda, donde hubo colas desde primera hora