Dani Vidal: "Todas las acciones polémicas han sido en nuestra contra"

El Málaga CF logró sacar un resultado positivo de la ida de la final del play off de la fase de ascenso a Segunda División al vencer por 2-1 ante el Nàstic de Tarragona y se va a la localidad catalana con una leve ventaja de un duelo con bastante polémica. Tras esto, Dani Vidal salió a hablar bastante cabreado del encuentro.

El técnico apuntó directamente a los colegiados: "Todas las acciones polémicas han sido en contra de nuestro equipo. Solo pido un criterio igualitario para los dos equipos. Si tienes un criterio algo diferente, pues hace también que te alteres un poco". "Lo de los dos balones dentro del campo es algo difícil, porque ya los jugadores no saben lo que tiene que hacer con este tipo de situaciones y Alan lo hace mal, porque debería de sacarlo y volver a su sitio, pero la lluvia de balones no ha sido algo normal", añadió al respecto de lo sucedido en el duelo y, especialmente, en el primer tanto de Roberto Fernández.

Tras esto, ha mandado un mensaje un tanto amenazante de cara a la vuelta que tendrá lugar en Cataluña: "Seguimos vivos. Es una eliminatoria a doble partido. Una situación de Alan Godoy nos podría haber puesto por delante. Sus dos goles vienen de acciones a balón parado y uno de ellos con polémica con un balón sobre el campo. Es verdad que se sujetan entre ellos en una ocasión muy difícil que ha decidido pitar. Ahora son ellos los que tienen que venir a casa, donde vamos a tener el apoyo de la gente igual que lo han tenido ellos hoy".

Por último, dejó claro que no cree que el marcador refleje lo sucedido: "No, creo que no hemos sido merecedores de la derrota en un partido igualado, sin muchas ocasiones en las que todas las decisiones divididas no han caído hacia nuestro lado".