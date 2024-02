"David Larrubia y Dani Lorenzo son dos jugadores de mucha calidad y dos chicos excepcionales"

Juanma Barrero, entrenador del Atlético Baleares, valoró el partido que su equipo perdió en La Rosaleda ante el Málaga CF. "Desde mi punto de vista siempre y con la perspectiva de mi equipo, no hemos hecho un mal encuentro para el escenario que es y el equipo que había enfrente, sabíamos que íbamos a tener que sufrir, defender centros laterales. Salimos con personalidad, con balón, encontrando debilidades del rival, pero no ejecutando, un pase en el área no se convierte ni en ocasión de gol. Un par de llegadas y nada. El Málaga tiene un acierto. Han llegado perfecto, la ha puesto por delante y Roberto la ha metido. Esos 15 minutos es el resumen de todo el partido. Son superiores en el juego aéreo y llegó otro gol de córner. No le perdimos la cara en ningún momento al partido, competimos con nuestras armas. Hemos tenido momentos de buen juego. Jugamos contra el Málaga, no contra un cualquiera. No estoy disgustado, los chicos han peleado hasta el final, han dado la cara. Los acercamientos que hemos podido tener no lo metimos y el marcador no ha reflejado las ganas que hemos tenido", decía el técnico pacense.

Cuestionado por el rival, Barrero decía que "hay unos cuantos equipos que todos tienen sus opciones de subir. El Málaga tuvo un arranque más irregular a mitad de temporada, ahora ha cogido buena velocidad, es más fiable, tiene más recursos. Cada vez que hacían un cambio y decía 'madre de Dios, entra éste y ahora el otro. La plantilla muy buena, seguramente, no soy adivino, hará play off e igual no llega por el primer puesto por el hándicap de ese tramo anterior. Es muy competitivo y tendrá muchas opciones de subir", señalaba, al tiempo que elogiaba a David Larrubia y Dani Lorenzo, a los que entrenó en el Mérida el año pasado: "Les ha salido barba. La conversación ha ido sobre el profundo cariño que le tengo. Dani me dijo que conmigo hicieron la mili y ahora venían preparados. Agradecido al Málaga con que nos cediese a esos dos jugadores, me hicieron mejor entrenador. Son jugadores de mucha calidad, le tengo un cariño especial, son dos chicos excepcionales fuera también. Les ayudé a prepararse para el fútbol de verdad. Defender, correr, ir, volver, dónde ponerse, los espacios... No les voy a enseñar a controlar, chutar o driblar. Lo tienen ellos y lo llevan dentro. Estoy muy pendiente de ellos, ya lo saben, les tengo mucho cariño":