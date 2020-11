David Larrubia, blindado hasta 2023

El Málaga anunció la renovación de una de las perlas de la cantera, el aún juvenil David Larrubia, que ya ha participado en cuatro partidos, con 77 minutos totales, esta temporada a sus 18 años. Como publicó este periódico a principios de octubre, la negociación estaba próxima a concluir. Y así será, Larrubia firmó para seguir como malaguista hasta 2023.

Larrubia, malaguista de cuna, llegó en 2012, con 10 años, al club y es uno de los jugadores de más proyección de la Academia del Málaga. El año pasado jugó el Mundial sub 17 de Brasil, en el que transformó en gol el primer balón que tocó. Hizo allí buenas migas con el barcelonista Pedri. Desde pequeño ha destacado, desde que empezó en el Roma Luz, desde allí lo fichó el Málaga con sólo nueve años. Es de esa generación de 2002 que está empezando a dar productos de gran calidad en el fútbol de élite ya, como el citado Pedri o Ansu Fati.

En un reportaje reciente se le podía ver en su cuarto repletos de motivos malaguistas, un ventilador también malaguista y como él mismo reconoció también las sábanas decoradas con el escudo del equipo. "Mi ídolo es Messi, pero desde pequeño soy del Málaga, es lo que me han inculcado. Poder ascender con el Málaga sería un sueño hecho realidad", decía entonces.

Pellicer y la dirección deportiva le ven como un proyecto claro, pero debe mejorar en la vertiente física para adaptarse al ritmo de Segunda División. Con una zurda exquisita, tiene trazos de jugador genial y es significativo de lo que se confía en él que haya ido citado siempre con el primer equipo y no con el filial ni con el juvenil, con el que aún podría jugar por edad.

“Estoy cumpliendo un sueño, todavía soy juvenil y me queda mucho por aprender. Cumplí mi sueño de jugar en La Rosaleda, pero no quiero conformarme con eso y quiero seguir aquí en el Málaga y seguir jugando muchos partidos en La Rosaleda", decía en palabras para el club Larrubia, que sabe dónde está y dónde quiere llegar y que eso exige paciencia y constancia: “Quiero hacerlo con calma todo, todo lleva su tiempo y no por llegar antes llegas más lejos. Llegué aquí en alevines y poco a poco han ido pasando los años y, sin darme cuenta, ya estoy en el primer equipo. Ha pasado todo muy rápido y sin esperármelo”.

“Mi ficha es de juvenil, mi equipo es el Juvenil y si me suben al Malagueño, muy bien, y si estoy en el primer equipo, también, pero mi cabeza está en el Juvenil", dice con humildad el joven malagueño, que habla maravillas del vestuario: “Los fichajes nuevos nos han ayudado mucho a los canteranos. Hay un grupo muy unido y compacto, y creo que este año vamos a hacer grandes cosas. Trabajando poco a poco vamos a conseguir cosas buenas”.

"Pellicer me conoce desde muy pequeño, del campo del Roma Luz cuando entrenaba con los juveniles, de ahí me conocía. El año pasado me subió al Malagueño y me da mucha confianza. Confía mucho en mí", constataba Larrubia sobre el que ahora es su técnico en el primer equipo.

“Marcar en La Rosaleda y celebrarlo con la gente sería el próximo sueño por cumplir", afirma Larrubia, que ejerce de malaguista: "El club sabe que yo quiero estar aquí. Ahora que el Málaga necesita tirar de la cantera, creo que la cantera debe ser un pilar fundamental. He renovado porque me inspira mucha confianza este proyecto”.