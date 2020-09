Larrubia, malaguista hasta las sábanas

David Larrubia (Málaga, 2002) fue uno de los debutantes con la camiseta del Málaga en el arranque liguero de Tenerife. A sus 18 años, el atacante lleva literalmente media vida en el equipo blanquiazul, es uno de los jugadores más destacados a su edad en la cantera malacitana y su puesta de largo no ha pasado desapercibida para el programa El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol. Larrubia fue protagonista de una breve pieza en la que se cuenta su pasado como recogepelotas en La Rosaleda y también habla con ellos sobre su debut.

"Desde pequeño soy del Málaga, llegué hace nueve años a la cantera del Málaga. Pensé en disfrutar el momento, es lo que siempre he soñado. No me lo esperaba, me quedé alucinado, intenté disfrutar. Me acordé mucho de mi abuelo, siempre me veía todos los partidos de pequeño. Me acordé mucho de él, la verdad. Mi ídolo es Messi, pero desde pequeño soy del Málaga, es lo que me han inculcado. Poder ascender con el Málaga sería un sueño hecho realidad", dijo en lo referente a su debut.

Desde su habitación, por videollamada, Larrubia atendió al programa de televisión y de fondo se veían los adornos de su cuarto: escudos del Málaga, un ventilador también malaguista y como él mismo reconoció también las sábanas decoradas con el escudo del equipo. El atacante también habló sobre una anécdota de su etapa como recogepelotas en La Rosaleda: "Recuerdo en un empate que había una pelota en mi parte del campo y como estábamos empatados no sabía lo que le beneficiaba al Málaga: si cogerla o no. Cuando la cogí, todos empezaron a a aplaudirme".