Autocrítica y consciencia

Fue agrio el desenlace final en La Rosaleda de este 2021, el Málaga CF se diluyó a medida que fueron cayendo sus peones. Fue un mal trago para todos, jugadores incluidos, como aseveró David Lombán, portavoz de un tarde negra y partícipe en el control del Leganés de los blanquiazules, superiores en todo momento.

"Estoy muy dolido. Para mí fue un partido muy complicado, una tarde muy difícil", transmitía el capitán blanquiazul, que elevaba su sentir al de toda la plantilla: "Si se pudiera palpar o vivir el ambiente del vestuario, la gente se daría cuenta de lo que nos importa jugar en este equipo y la imagen que damos".

Pero era consciente el asturiano que tanto sus compañeros como él no llegaron al mínimo exigible: "No estuvimos a la altura, no es cuestión de buscar excusas, ni de buscar culpables, sino solo de remar hacia el mismo lado todos. Todo lo que pueda mejorar cada uno, aportarlo al grupo. Ahora tenemos una semana que nos viene bien para pensar y reflexionar para llegar con la mente limpia de un día muy complicado".

Insistía Lombán sobre la imagen del equipo, de suspenso general, y ponía el foco en el club como conjunto, sin poner a nadie en la diana: "Fue muy difícil para nosotros, aparte del resultado, por la sensación que transmitimos en el campo. No es buscar culpables, al final somos un grupo de mucha gente, un club de muchas personas. No hay que buscar un solo culpable".

"Cuando pasan estas cosas es momento de hacer autocrítica, yo el primero lógicamente. La sensación fue muy mala. Pero lo bueno del fútbol, el tiempo pasa rápido y tenemos opciones de revertirlo", relativizaba el central, que piensa ya en lo que está por venir y hace carpetazo: "Por suerte no estamos en una situación crítica, ni clasificatoria ni de jornadas, aún queda mucho por delante. Esperemos estar a la altura de la gente, como veníamos haciendo en casa, que siempre nos marcan un nivel alto, pero porque ellos también lo están".